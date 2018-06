Kurz und knackig

Ein kleines und feines Live Album ist es, was uns die texanische Truppe DUEL hier präsentiert. Klein deshalb, weil das Ganze mit gut 35 Minuten und nur sechs Stücken ziemlich kurz ausgefallen ist. Und fein, weil das Dargebotene seinen ganz eigenen Charme hat und prinzipiell genau das ist, was man von einer Stoner Rock Kapelle erwartet.



Aufgenommen wurde die Scheibe in einer verlassenen spanischen Kirche in Austin, die zu einem Rockclub umfunktioniert wurde - wie ich finde das perfekte Ambiente für diese Art von Mucke. Der leicht psychedelisch angehauchte Stoner Rock von DUEL kommt richtig schön authentisch rüber und entfaltet seine ganze Wirkung besonders bei den langen und ausufernden Nummern, wie 'Fears Of The Dead' oder dem über achtminütigem 'Locked Outside'. Aber auch die kürzen Tracks, wie der flotte Opener 'This Old Crow', können überzeugen.



Anhänger von gutem Stoner Rock mit Wiedererkennungswert können mit dem Erwerb von "Live At The Electric Church" prinzipiell nichts falsch machen. Und wer DUEL vorher noch nicht kannte, so wie der Verfasser dieser Rezension, wird sich nach dem ersten Anhören mit Sicherheit auch mit dem weiteren Schaffen dieser sehr interessanten Truppe beschäftigen wollen. Immerhin sind mit "Witchbanger" und "Fears Of Dead" schon zwei Studioalben erschienen, die es zu entdecken gilt.