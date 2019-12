Zwei Softies und ein Messermann!

Ich mag Rock mit deutschen Texten, allen voran natürlich den großartigen THOMAS GODOJ. Deshalb checke ich gerne auch mal andere Bands an, die sich in ähnlichen Gefilden tummeln, wie zum Beispiel DUERER. Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Band nun wirklich mit dem Künstler-Genie Albrecht Dürer vergleicht, doch der Name scheint sich tatsächlich auf den Maler zu beziehen und man sieht sich geistig verwandt mit ihm. Ist das schon Größenwahn?



Nun, allzu größenwahnsinnig erscheint die Musik der Thüringer nicht, zumindest nicht auf "Zugvogel". Die EP enthält zudem nur drei Songs, und zwei davon bieten soften, nett zu hörenden Indie Rock, der von der Melodieführung tatsächlich etwas an GODOJ erinnert, auch wenn der Gesang von Danny Müller-Sixer nicht die Tiefe hat. Ein richtiger Feger ist allerdings die Berthold Brecht/Kurt Weill Coverversion der Moritat von 'Mackie Messer' aus der "Dreigroschenoper". Eine Hymne auf einen Messermann, der auf den Straßen sein Unwesen treibt und seine Taten so geschickt vertuscht, dass er stets unerkannt bleibt. Opfer sind vorzugsweise Reiche. Der Song hat einen treibenden Groove und eine hypnotisch-repetitive Melodie, die man so schnell nicht mehr aus dem Ohr bekommt. Ein interessantes Video dazu gibt es auf der Homepage der Band. Hineinzuschauen schadet sicher nicht.