Den Punkt leicht verfehlt

Eine Stunde, sechs Songs und eine Menge Epik: Der Nährboden ist ausgelegt, nun müssen diese Franzosen eigentlich nur noch die Saat ausstreuen und die Ernte sichern, doch das scheint für DUN einfacher gesagt denn getan. Auf ihrem zweiten Album versucht sich die Band an ausladend arrangierten Melodiebögen und vergleichsweise harmonisch inszenierten Hymnen, verliert den Kern des Black Metals aber immer wieder aus den Augen. Die Songs sind erst im Schlussakkord eine Spur aggressiver und flehender, und finden in Nummern wie 'L'Exil des Larmes' zumindest ein Zuhause im depressiven Teil der Szene. Doch bis dahin haben die Franzosen schon reichlich Zeit damit vertan, ihre Songs in die Länge zu ziehen und um den Punkt herum zu komponieren - und das führt schließlich zu wiederkehrender Langatmigkeit, die DUN sicherlich hätte vermeiden können, wären die Herren hier und dort einfach etwas entschlossener zu Werke gegangen.



Nichtsdestotrotz gehört "Hors du Gouffre" zu den Werken, die keine echten Missstimmungen auslösen bzw. sich mit überflüssigem Geplänkel auszeichnen wollen. Man kann die sechs Songs bisweilen genießen und sich auch mal zurücklehnen, während die Band ihre Melodien aufbaut. Ob dies der Zweck von finsterem Black Metal sein soll, sei natürlich dahingestellt. Aber es gibt weitaus schlechtere Werke als dieses, und da die Band ihr bisheriges Schaffen zum kostenfreien Download bei Bandcamp anbietet, sollte man sich ruhig mal mit ihr beschäftigen. Denn wie so oft scheitert der Erfolg nicht am Talent, sondern vielmehr an der mangelhaften Risikobereitschaft. Aber was nicht ist, kann schließlich noch werden. Überzeugt euch einfach selbst!



Anspieltipp: L'Exil des Larmes