So fein kann Dreck klingen!

Allein die Einleitung macht klar, dass hier keine überbordenden Kunst-Produkte zu hören sind, sondern schlicht erdiges, rockendes Song-Material. Die Fuzz-Klampfe von Christian Schmidt klingt aber nicht nur im Opener 'Loaded' nach Straßendreck und Staub, sondern wurde die gesamte Spielzeit über in ähnlich derb-deftiger Manier aufgenommen. Dadurch schafft es das Quartett aus München auch locker sich vom Großteil der Stoner-Rock-Konkurrenz abzuheben und wirkt selbst in jenen Tracks unglaublich dynamisch, die von der Grundstruktur her eher getragen intoniert werden. Zudem lässt sich recht rasch erkennen, dass die vier Jungs an den Instrumenten über jeden Zweifel erhaben sind. Auch lassen sich keine zwanghaft anmutenden Song-Extinktionen durch Pseudo-Jams entdecken - vielmehr lässt DUNE PILOT einmal mehr in erster Linie der Emotion freien Lauf, um diese in Musik umzumünzen und entsprechend rauszulassen.

Davon versteht offensichtlich auch Sänger Andris Friedrich eine ganze Menge. Mit seiner - man verzeihe mir den derben Ausdruck, aber mir fällt einfach nichts Anmutigeres dafür ein - versoffenen Stimme pendelt er immer wieder zwischen Wehklagen und bedrohlichem Röhren hin- und her und liefert eine durchwegs von Hingabe geprägte Performance, die schlicht perfekt zu den Tracks passt. Stilistisch geht es dabei in unterschiedlichsten Facetten zur Sache, mit der mächtig röhrenden, mitunter auch furztrocken-rockenden Fuzz-Gitarre des Kollegen Schmidt als dominierendes Element. Egal, ob man sich - wie im Titeltrack - auf entspannte Manier den frühen KYUSS-Werken nähert, oder sich DUNE PILOT locker-lässig in die Nähe von CORROSION OF CONFORMITY groovt, was mehrmals der Fall ist. Und selbst, wenn - wie in 'The Willow' - der Einsatz einer wabernden Orgel eine amtliche Dosis Psychedelic Rock den Sound aufwertet, ist es trotzdem das mächtige Röhren der Klampfe, das einem nicht aus dem Kopf gehen will. Dreck-feines Gerät, diese "Lucy". Daumen hoch für DUNE PILOT!