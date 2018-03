Unfertig und anstrengend

Auch wenn die Herren von DUSK OF DELUSION auf dem Artwork ihres neuen Silberlings einen großen Rummelplatz mit eingeschlossener Freakshow abbilden, kann von kunterbuntem Vergnügen diesmal nicht die Rede sein. Das französische Modern-Metal-Ensemble leiert in den zwölf Stücken von "(F)unfair" die gleichen lahmen Thrash-Riffs herunter, bringt in den meist verschleppten Midtempo-Arrangements kaum Energie in die Sache und überzeugt auch nicht sonderlich, wenn man die Bremsen mal ein bisschen löst und mit melodiösen Leads nach Alternativen sucht.



Die Band scheint sich grundsätzlich aber auch uneinig zu sein, in welche Richtung das Ganze laufen soll. Als technisch versierte Truppe wäre sicherlich mehr drin, doch von progressiven Arrangements nimmt die Band ebenso Abstand wie von möglichen Hooklines, und da man über die Performance auch nicht viel reißen kann, weil das manchmal theatralische Auftreten eher anstrengt als mitreißt, scheinen die meisten Wege verbaut, "(F)unfair" doch noch mit brauchbaren Argumenten auszustatten.



Die Platte wirkt unfertig, quasi wie eine erste Ideensammlung, die dann aber nicht vollendet wurde, und dieses Gefühl überträgt sich schließlich auch auf den Hörer. DUSK OF DELUSION befindet sich derzeit noch im Anfangsstadium des Songwritings und sollte zunächst einmal die Basics einstudieren, bevor es wieder ins Studio geht. Alben wie dieses sind jedenfalls nicht der perfekte Einstieg in eine vielversprechende Laufbahn!



Anspieltipp: Wooden Horses