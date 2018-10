Großer Schritt in die richtige Richtung!

Neues Jahr, neues Glück! Das müssen sich wohl die Franzosen DUST IN MIND gedacht haben, denn gerade einmal 15 Monate nach dem letzten Album "Oblivion" legt das Quintett dieser Tage mit dem mittlerweile dritten Langeisen "From Ashes To Flames" nach. In ihrer Heimat wird die Truppe dabei schon als einer der vielversprechendsten Newcomer im Industrial-Metal-Sektor gehandelt, was bereits absolvierte Touren im Vorprogramm von MACHINE HEAD oder PAIN noch einmal unterstreichen. Trotzdem konnte mich "Oblivion" im vergangenen Jahr nicht so recht überzeugen, was vor allem an der technischen Umsetzung und den etwas stümperhaften englischen Texten der Platte lag. Umso gespannter bin ich nun, ob Frontdame Jen und ihre Mitstreiter das durchaus vorhandene Potential dieses Mal besser ausschöpfen konnten.



Los geht es mit dem Titeltrack 'From Ashes To Flames' auf jeden Fall schon einmal recht vielversprechend. Mit fetten Riffs, feinen Drum-Grooves in der Strophe und einer ausladenden Hookline, bei der Fronterin Jen ihre stimmlichen Qualitäten präsentieren kann, hat die Nummer alles beisammen, was sich Fans von modernem Industrial-Metal nur wünschen können. Gleiches gilt auch für die folgenden Songs 'Open Your Eyes' und 'This Is The End', bei denen ganz deutlich der PAIN-Einfluss durchscheint und die sich beide auch gut auf einem der letzten Alben der Band von Mastermind Peter Tägtgren gemacht hätten. Gleichzeitig zeigt sich auch hier schon, dass die Franzosen an meinen beiden größten Kritikpunkten aus der Rezension zu "Oblivion" gearbeitet haben. So klingen die verwendeten Samples deutlich wertiger und lange nicht mehr so billig wie auf dem Vorgänger und auch bei den zuvor oft recht einfältigen Lyrics hat der Fünfer noch einmal eine ordentliche Schippe draufgelegt, sodass diese inzwischen locker mit anderen europäischen Bands mithalten können.



Wenn dann auch noch das "Elektro trifft Industrial"-Konzept wie in 'The Point Of No Return' oder 'Another Dimension' mit fetten Bass-Grooves und New Metal-Riffs in bester KORN-Manier erweitert wird, entstehen echte Genre-Perlen, die sich auch auf lange Sicht im Gedächtnis des Hörers festbeißen. Leider schafft es der Fünfer allerdings nicht, das hohe Niveau der ersten Hälfte auch auf die gesamte Distanz des Langeisens hin zu halten. So schleichen sich gerade zum Ende hin mit den belanglosen 'I'll Never Forget' und 'Siana', sowieo dem unnötigen Instrumental 'Grandma' auch drei echte Ausfälle ein, die den Cut für die Platte wohl besser nicht geschäfft hätten. Hier wäre weniger mehr gewesen.



Alles in allem ist "From Ashes To Flames" im Vergleich zum direkten Vorgänger trotzdem ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, der DUST IN MIND ganz dicht an die erste Industrial-Liga und Genre-Größen wie PAIN heranführt. Wenn Jen und ihre vier Jungs jetzt noch beim nächsten Mal auf die Füller im hinteren Teil der Platte verzichten, dann stehen den Franzosen ganz sicher auch außerhalb der Heimat alle Türen offen.