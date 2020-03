Prekäres Leben - Mindestlohn - Punker-Mucke-Produktion.

"Das Medium" - so bezeichnet der Promozettel die aktuelle Veröffentlichung der Berliner Punkrocker DXBXSX. Auf dem CD-Cover steht dann allerdings "Die CD" und dieses Prinzip zieht sich durch alle anderen Formen, in denen das Album erscheint: Die Platte, Die Kassette, Der Download und Der Stream. Bei der vierten LP nach zehn Jahren war man also besonders einfallsreich. Vierzehn Songs sind enthalten und alle Titel beginnen mit einem "D". Der Track mit dem Titel 'DxBxSx', der zwar unbefriedigenderweise als einziger nicht mit einem Artikel beginnt, offenbart dann aber immerhin die Bedeutung dieser Abkürzung, nämlich "Deutsche-Bahn-Schwachmaten"; auch wenn diese ursprünglich aus dem alten Bandnamen DRIVE-BY SHOOTING entstanden ist.



Stilistisch bewegt sich "Das Medium" im musikalisch etwas anspruchsvolleren Punk-Rock, welcher auf den ersten unbedarften Blick durch zum Teil etwas weniger anspruchsvoll erscheinende Texte ergänzt wird. Das ist in vielen Teilen sehr kreativ, in einigen Teilen sogar äußerst gelungen, in der Summe manchmal aber leider auch etwas anstrengend. Hervorzuheben ist aber auf jeden Fall, dass man sich hier an den Instrumenten auf einem vergleichsweise hohen Niveau bewegt, fernab von krawalligen Suff-Punks. Textlich geht es durch gewohntes Fahrwasser und man geht auf das aktuelle mehr oder weniger politische (Welt-)Geschehen ein.



Ja, das kann man sich mal geben, sicherlich und wahrscheinlich sogar vor allem auch live. Aber Funken wollen zumindest bei mir persönlich nicht so recht überspringen.