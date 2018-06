Are You Not Entertained?

Der Name DYECREST sollte einschlägigen Kreisen durchaus noch geläufig sein, auch wenn seit dem zweiten, auf Dockyard 1 veröffentlichten Album "This Is My World" inzwischen 13 Jahre ins Land gezogen sind. Weshalb es so lange gedauert hat, ist schnell erklärt, denn nach diversesten Querelen hatte sich die Band 2008 offiziell aufgelöst und den Betrieb erst 2013 wieder aufgenommen. Zudem sollte einem von Anfang klar sein, dass sich auf "Are You Not Entertained?" diverse Passagen sowie teilweise sogar fast komplette Songs befinden, die noch aus der ersten Bandphase stammen. Als Hörer erhält man so nämlich die Erklärung, weshalb im Verlauf der Spielzeit immer wieder der Eindruck entsteht, man würde dem unmittelbar als Nachfolger zum erwähnten 2005er-Dreher angedachten Album lauschen.

An Reiz hat die Chose trotz mindestens zehnjähriger Verspätung aber nichts eingebüßt. Die Finnen, die sich 2003 über einen internationalen Bandwettbewerb mit dem Titel "Young Metal Gods" einen Deal bei Noise Records/ Sanctuary ergattern konnten, wissen immer noch mit einer zwischen sämtlichen Stühlen zu verortenden, dabei aber in sich stimmigen Melange zu imponieren. So gibt es neben diversen hurtig vorgetragenen Euro-Speed Metal-Hymnen im Stile von BLIND GUARDIAN, SAVAGE CIRCUS oder IRON SAVIOR (so richtig fett: 'For The Better (They Will Die)', das sich sofort im Langzeitgedächtnis einnistet) erneut auch zahlreiche eher ruhigere Melodic Metal / Hard-Rock-Passagen zu hören, ebenso wie unzählige Modern-Metal-Elaborate mit einem gehörigen Anteil Vokal-Brachialität.

Diese sollte einem etwa im Opener 'Fading/Reaching' wie auch im Kracher 'Red Alert' schnell bekannt vorkommen. Es ist kein Geringerer als Björn "Speed" Strid, der sich dafür zur Verfügung stellte um den längerfristig vakanten Posten am Mikro zu übernehmen. Große Geste, aber wohl gar nicht nötig, schließlich wurde mit EVERFROST-Sänger Mikael Salo doch noch ein Frontmann gefunden, der sich ins Line-Up einfügen und die Aufnahmen erfolgreich erledigten konnte. Sein Talent stellt Mikael speziell in der Power-Ballade 'Winterblood' unter Beweis, einer Nummer mit der auch SONATA ARCTICA-Fans auf DYECREST aufmerksam werden sollten.

Hinzuzufügen bleibt nur noch, dass sich die von einer gewissen Elisa de Boer in finnischer Sprache vorgetragene Kuschel-Ballade 'Nuku Vaan' als eher irritierend, besser gesagt als Fremdkörper entpuppt, die so gar nicht zum Rest des Langspielers passt. Davon abgesehen rundet das Quintett nicht nur die stilistische Vielfalt des neuen Albums gekonnt ab, man darf sich mit dieser für DYECREST untypischen Nummer wohl durchaus auch Hoffnung auf etwaige Radio-Einsätze machen. Welcome Back!