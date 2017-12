No Mercy For us

No Mercy For us

Brutalität und Technik - nicht immer Partners in Crime.

Es scheint sich so einiges zu tun im spanischen Extrem-Metal-Underground; in den letzten Monaten sind einige Truppen von der iberischen Halbinsel international in Erscheinung getreten und haben die lange Dürre der eigenen Szene vor allem im Death Metal für beendet erklärt. Eine dieser Combos hört auf den simplen Namen DYING und bedient eher die technische Sparte des Todesblei-Metiers.

Auf ihrem zweiten Album ackern sich die Herren Musiker durch einen manchmal etwas holprig zusammengewürfelten Wust aus Einflüssen von DYING FETUS bis MISERY INDEX, haben aber leider noch nicht die Klasse der amerikanisschen Idole erreicht. DYING ist zwar durchaus imstande, handwerklich hochwertige Resultate zu erzielen, doch bei der Zusammenstellung der Arrangements und vor allem der darin befindlichen Übergänge hat die Band aus Sevilla noch einige Probleme, die Sache fließend zu gestalten. Vor allem in der ersten Hälfte von "No Mercy For Us" wird der technische Aspekt für meinen Geschmack etwas zu sehr in den Vordegrund gestellt. Die Spanier wollen mit aller Macht beweisen, dass sie das brutale Gehacke von der Pike auf beherrschen, vergessen dabei aber manchmal, den Songs auch eine Seele zu verpassen. Erst im hinteren Abschnitt von "No Mercy For Us" gelingt dies Stück für Stück besser und führt schließlich zu starken Kompositionen wie 'Chronicles Of Insanity' und 'Throne Of Lies', welche die Hoffnung aufrechterhalten, dass DYING den jederzeit spürbaren Enthusiasmus künftig auch kreativ noch besser ausspielen kann.

Die neue Scheibe ist zwar nicht von schlechten Eltern, manchmal aber noch zu verkopft, um zur Spitzengruppe des Genres aufzuschließen. Dass den Jungs dies aber eines Tages gelingen kann, ist angesichts einiger viel versprechender Ansätze nicht auszuschließen - und diese Erkenntnis bleibt!

Anspieltipps: Chronicles Of Insanity, Throne Of Lies