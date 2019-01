Italienischer Elchtod

Starke Qualitätsschwankungen zeichnen das neue Album dieser italienischen Death/Thrash-Formation und rauben es um die Möglichkeiten, sofort zur internationalen Führungsriege aufzuschließen - so in etwa muss das Fazit zum aktuellen Rundling von DYING AWKWARD ANGEL lauten. Die Truppe hat definitiv eine Menge schätzenswerte Fähigkeiten und braucht sich rein handwerklich auch nicht zu verstecken, bringt es aber nicht in allen elf Stücken von "Absence Of Light" konsequent und perfekt auf den Punkt, weshalb man immer wieder irritiert ist, das bzw. warum die Band nicht das komplette Potenzial abruft und sich gerade in den Midtempo-Parts auf die komplett konventionelle Schule verlässt.

Sobald die Musiker nämlich etwas mehr Rückenwind bekommen und auch mal in höheren Geschwindigkeitslagen auftreten, ist das Material mit einem Schwung auf dem Level der meisten Elchtod-Kapellen, die in vielerlei Hinsicht Pate für den Stoff von "Absence Of Light" gewesen sein dürften. Gerade wenn die Band dann auch noch einige melodische Parts einstreut und fast schon Hookline-taugliche Episoden zulässt, ist ihr der Beifall sicher, so etwa in 'The Dust Devil' und 'Isaiah 53 7', die zu den stärksten Nummern der neuen Scheibe gehören. Aber auch die thrashige Seite der Truppe gefällt, bestärkt zwar die omnipräsenten Schwedendeath-Parallelen noch einmal, ist aber auf alle Fälle eine hervorzuhebende Qualität, auf die DYING AWKWARD ANGEL auch künftig nicht verzichten sollte.

Und dennoch: Die ganz große Begeisterung ist noch nicht gegeben, weil die Italiener speziell im ersten Drittel manchmal patzen und die gelegentlichen Interludien den Drive der Platte nicht zum positiven beeinträchtigen. "Absence Of Light" hat viele starke Augenblicke, ist aber noch nicht gänzlich rund und daher auch nur im Relegationsbereich anzusiedeln. Allerdings sprechen wir dann hier auch nur über die Momentaufnahme, die mit dem entsprechenden Potenzial mit Sicherheit noch verfeinert werden kann. Die dritte Scheibe soll es daher in Zukunft richten - und da können wir auch weiterhin optimistisch sein!

Anspieltipps: The Dust Devil, The Killing Floor