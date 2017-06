Wenn man glaubt, es ginge nicht mehr krasser, kommt DYING FETUS mal wieder ins Spiel...

Die Jungs von DYNG FETUS gehörten noch nie zu denjenigen Gesellen, mit denen man in bester Bierlaune eine sonnige Party feiern konnte. Und diesen Ruf wollen sich die Herren aus Maryland auch nicht verderben. Der Titel des neuen Albums ist daher auch Programm, denn es ist schon vorab nahezu unbestritten, dass die Band mit "Wrong One To Fuck With" ihren persönlichen Meilenstein abgeliefert hat - und das mit allem Respekt vor dem hervorragenden Katalog, den die Musiker in den letzten Jahren erstellt haben.



Von Beginn an regiert auf der neuen Scheibe der absolute Wahnsinn; DYING FETUS trümmert auf technisch allerhöchstem Level alles in Schutt und Asche, shreddert geradezu akrobatisch über das Griffbrett, verwüstet die Szenerie mit brutalen Grooves und verbaut alleine schon in den ersten drei Kompositionen so viele Riffs und Breaks wie manch andere Todesblei-Kapelle auf eben so vielen Alben. Erst zur Mitte hin nehmen die Jungs mal kurz das Tempo raus und kommen etwas stringenter zur Sache, lassen sich aber nicht von ihrem durch und durch aggressiven Kurs abbringen. Wenn Stücke wie 'Ideological Subjugation' und 'Weaken The Structure' leichter zu durchschauen sind als die vorherigen Songs, liegt das einzig und alleine daran, dass die progressiven Momente mal kurz ausgeblendet werden. Doch die Brutalität, die DYING FETUS anno 2017 an den Tag legt, bleibt weiterhin bestehen.



Und so kommt es, dass "Wrong One To Fuck With" auch auf der Zielgeraden noch einmal richtig auftrumpft und die letzten Reserven aus dieser Maschine herausholt. Denn dass hier tatsächlich Menschen am Werk sind, die solche krassen Arrangements auch noch in die Tat umsetzen können, kann man sich am Ende kaum meehr vorstellen. Doch die Realität zeigt, dass diese Truppe zu wirklich allem in der Lage ist - und dass sie sich nach einigen wahrhaftigen Genre-Highlights immer noch motivieren kann, den Sound zu optimieren. "Wrong One To Fuck With" ist definitiv das beste Album in der beispielhaften Laufbahn dieser Band!



Anspieltipps: Fixated On Devastation, Die With Integrity, Unmitigated Detestation