Einfach immer wieder gut!

Abgesehen vom doch etwas billig wirkenden Cover gibt es am dritten Album dieser Schweden nicht viel zu meckern. Vorausgesetzt natürlich, man hat DYNAMITE schon für ihre vorherigen Scheiben gemocht und generell kein Problem mit Bands, die in erster Linie die Essenz des Schaffens von AC/DC als Benchmark betrachten und sich ausschließlich daran orientieren.



Diesen Weg geht der Vierer aus Växjö seit jeher, hat in den bisherigen fünf Jahren Band-Existenz aber dennoch eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Schließlich ist auf dem vorliegenden dritten Album die Hitdichte wesentlich höher geworden und zudem lässt sich auch feststellen, dass die Stimme von Mattis Karlsson gereift ist.



Dass der Knabe wesentlich unangestrengter das Raukehlchen zu geben versteht, als etwa sein AIRBOURNE-Pendent Joel O'Keeffe, spricht ebenso zusätzlich für diese "Schweden-Bomben" wie der Umstand, dass der Sound von "Big Bang" besser ausgewogen denn je aus den Boxen kommt und die Rhythmus-Fraktion nicht mehr zu sehr den Riffs untergeordnet wurde.



Ob das vermehrte Vorkommen von zwingenden Hooks auf die Kooperation mit dem Songwriter Andreas Carlsson zurückzuführen ist, kann zwar nur gemutmaßt werden, da der Kerl jedoch schon für illustre Künstler wie DEF LEPPARD, EUROPE und Paul STANLEY gearbeitet hat, ist das auf jeden Fall durchaus vorstellbar. Mit Sicherheit aber hat DYNAMITE durch die immense Anzahl an Konzerten entsprechend Erfahrung gewinnen können und weiß definitiv, worauf es beim Komponieren ankommt.



Logisch also, dass Nummern wie der knackige Opener 'March On (To The Beat Of Your Drum)', das fetzige, durchaus auch den Kollegen von BULLET gut zu Gesichte stehende 'Hooked On You', oder das unmissverständliche Finale 'Rock'n'Roll Ain't Dead' allesamt bei jedem Gig für beste Party-Stimmung im Auditorium sorgen werden. Rawk On!