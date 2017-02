Failure Is Feedback

Unterhaltsames Rock-Album mit Country-Touch

Auch wenn die ungewöhnliche Schreibweise eher an eine Band aus der Sleaze-Ecke denken lässt, gibt es auf "Failure Is Feedback" (ein Glück - umgekehrt wär’ wirklich blöd....) in erster Linie handgemachten, erdigen Gute-Laune-Rock zu vernehmen.



Diesen kredenzt der Vierer aus dem Bundestaat Colorado immer wieder gerne mit Southern-, Rock’n’Roll- sowie Country-Fragmenten (besonders empfehlenswert: 'Montana'), weiß ebenso aber auch mit einigen rotzig-punkigen ('Punk Ass Bitch') sowie auf radio-gebürsteten, poppigen Melodien und selbstredend auch mit melancholisch-balladeskem Material ('Drunken Poet's Dream') aufhorchen zu lassen.



Diese stilistische Vielfalt trägt ebenso zum durchaus gelungenen Erscheinungsbild dieser Scheibe bei, wie der immer wieder wechselnde (und dabei durch die Bank erfreulich treffsicher eingesetzte) Gesang, den sich die vier Musiker teilen.



Wirklich vom Hocker gerissen wird man von DYRTY BYRDS zwar wohl nur dann , wenn man zur Spezies der "Country-affinen" Southern-Rocker zählt, für Unterhaltung ist mit dieser Scheibe aber auf jeden Fall gesorgt, und sei es nur bei der nächsten Grill-Party!