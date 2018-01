Ein großer Schritt einer wirklich starken Band!

Mit ihrem letzten Album konnten diese Iren noch nicht so recht überzeugen; "Death Leaves An Echo" hatte zwar seine Momente, doch für den ganz großen Wurf reichte der Erstling der Truppe aus Dublin noch nicht. Zwei Jahre später folgt mit "Paradigm" nun eine EP, auf der die Band deutliche Fortschritte markiert. Die Melodien sind griffiger, die Performance wirkt entschlossener, die einzelnen Fragmente werden harmonischer übergeleitet, und mit "The Utopian Suite" hat man zuletzt ein monumentales Epos erstellt, das alleine die Investition schon rechtfertigen würde.



Bevor man jedoch in dieses grandiose Finale eintauchen kann, steuert THE DYSTOPIAN PROJECT mit dem einprägsamen 'Ashes Of Time' und dem emotionalen 'BGN' bereits zwei starke Melodic-Metal-Nummern bei, die zwar nicht ganz dem progressiven Gedanken folgen, mit starken Melodien und einer anständigen, mehrstimmigen Gesangsdarbietung aber dennoch die Trümpfe in der Hand halten. Einzig der ziemlich dominante Gebrauch der Keyboards bietet Kritikern eine gewisse Angriffsfläche, doch verglichen mit dem letzten Output ist "Paradigm" auch hier kompakter und schlüssiger gestaltet, weshalb man gerne über diesen vermeintlichen Störfaktor hinwegsehen mag.



Und dies gelingt umso mehr, wenn man weiß, welchen Glanzpunkt die Band im abschließenden, knapp 20-minütigen Dreiteiler setzt. 'The Utopian Suite' brilliert mit hervorragenden Arrangements, heroischen Chören, wunderbaren Gesängen, erhabenen Melodien und vielen sphärischen Twists, deren souveräne Präsentation man den Iren definitiv nicht zugetraut hätte. Selbst für den Fall, dass die übrigen Songs eher durchschnittlich ausgefallen wären, wäre die Kaufempfehlung wegen dieses Meisterstücks bestehen geblieben. Doch "Paradigm" überzeugt in Gänze und ist genau der Schritt, den THE DYSTOPIAN PROJECT machen musste, um alle Blicke auf sich zu ziehen. Glückwunsch daher zu dieser rasanten Entwicklung und einer tollen neuen EP, die man als Liebhaaber progressiven Melodic Metals keinesfalls stehenklasen darf!



Anspieltipp: The Utopian Suite