Doom mit Nebel!?

Doom mit Frau finde ich in der Regel ebenso gut wie Doom mit Gemüse, vor allem wenn er mit psychedelischen und/oder okkulten Elementen spielt. Natürlich gibt es in dieser Nische mittlerweile viele Bands, aber trotzdem greife ich hiernach doch immer wieder gerne. EARTH DRIVE ist eine noch eher junge Band aus Portugal und "Helix Nebula" ist nun das zweite Album. Doch kann die Band schon aus dem Gros des Genres heraus ragen?



Nun, nach etlichen Spins bin ich mir darüber immer noch nicht sicher. Die Band hat auf jeden Fall Flair und Sängerin Sara eine gute, unprätentiöse Stimme, die in typischer Genre-Manier mit Hall und Delay-Effekten unterlegt ist. Mich erinnert sie bisweilen an Ryanne van Dorst (DOOL), nicht die schlechteste Referenz, oder? Zudem pendelt die Band geschickt zwischen kraftvollem Doom-Rock und sphärischeren Elementen, die die Stücke verbinden. Es ist alles fein ausbalanciert und intelligent arrangiert. Und dennoch bleibt mir am Ende zu wenig im Ohr hängen und ich werde den Eindruck nicht los, das vieles eben doch zu ähnlich klingt. Das macht DOOL irgendwie besser, wobei der Vergleich natürlich hinkt, da EARTH DRIVE viel spaciger und doomiger ist. Doch vielleicht ist dies auch ein wenig das Problem. Wenn hier noch zwei, drei erdnähere Songs dabei wären, die die Kontraste noch mehr verschärfen würden, könnte "Helix Nebula" ein richtig gutes Album sein. So schrammt es knapp daran vorbei.