Böse, fies und überragend!

Bereits mit ihrem letzten Output konnten die Herren von EARTH ROT mächtig Eindruck schinden und eines der besten Extrem-Werke des vergangenen Jahres beisteuern. Nicht viel anders verhält es sich mit dem Nachfolger von "Cthonian Virtues", auf dem die Band sogar noch eine Spur entschlossener zur Sache geht. Fast schon überfallartig entfesseln die Australier hier ein kaum zu zähmendes Biest aus melodischen Death-Metal-Sequenzen und hinterhältigen, garstigen Elementen aus dem schwarzen Sektor. Die Folge: "Renascentia" ist der vorläufige Höhepunkt in der Vita der Truppe aus Perth - und schon jetzt ein echter Geheimtipp für all diejenigen, die den Genre-Bastard ohnehin eher favorisieren als den puristischen, konservativen Beitrag.



EARTH ROT macht von Beginn an keinen Gefangenen und startet mit Inbrunst und reichlich Energie in den zehnteiligen Opus. 'Terraform' und 'The Ancient Fire' beschleunigen ab Sekunde eins, setzen konsequent zur Attacke an, haben aber auch eine dicke Palette deftiger Grooves dabei, die den Old-School-Gedanken ein bisschen aushebelt. Und dennoch dürfen sich die Herren von Down Under als klassische Verehrer der alten Schule ausweisen, das zeigen spätestens Black-Metal-Aspiranten wie 'Bestial Shadow Forest' und der herausragende Rausschmeißer 'Unfurled, The Cover Of Darkness', in dem die Raserei noch einmal ganz neue Töne anschlägt.

Zwischendurch gibt es zahlreiche einprägsame Passagen, ein sich fast schon überschlagender Zyklus gemeiner Vokal-Performances und schließlich manchen Querverweis auf Acts wie DISMEMBER und AT THE GATES, die auf "Renascentia" aber noch einmal eine neue, musikalische Radikalisierung erfahren.



Am Ende hat EARTH ROT alles richtig gemacht und einem richtig starken Release einen noch hochklassigeren Nachfolger zur Seite gestellt. Wer die Band bislang noch immer nicht auf dem Zettel hatte, kommt spätestens jetzt nicht mehr an ihr vorbei!



Anspieltipps: Unfurled, The Cover Of Darkness, Panoptic Terror, Funeral Pyre