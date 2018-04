Fisch und Fleisch sind klare Positionen, "Ilos" hingegen nicht!

Das Debütalbum von EARTHEN SHRINE hat bereits vier Jahre auf dem Buckel, erfährt nun aber noch einmal gesteigerte Aufmerksamkeit, weil sich Anthrazit Records des zunächst in Eigenregie veröffentlichten Werkes angenommen hat. Labelchef Andreas scheint besonderen Gefallen an der etwas verträumten Mischung aus folkigem Black Metal, Shoegaze und akustischem Stoff im Stile jüngerer ALCEST-Outputs gefunden zu haben und hat der französischen Combo daher auch Unterschlupf gewährt. Allerdings kann "Ilos" nur eingeschränkt mit dem Output der heimischen Kollegen mithalten. Zu krude ist die Zusammenführung der unterschiedlichen Stile, zu beliebig scheint die Wahl des Kontrastprogramms, das EARTHEN SHRINE hier aufführt.



Bereits in den ersten Takten merkt man, dass die Band relativ unentschlossen an die Sache herangeht und weder die Folk-Passagen, noch die etwas aggressiveren Momente mit der nötigen Konsequenz verfolgt. Die Breaks sind maximal passabel, die Übergänge haben wenige begeisternde Effekte, und wenn sich mal eine melodische Einheit zu Wort meldet und versucht, in Pagan/Lagerfeuer-Tradition mit Melancholie und traurigen Sequenzen zu beeindrucken, fehlt auch hier der notwendige Tiefgang, der den Hörer an den jeweiligen Song bindet.



"Ilos" ist kein Totalausfall, aber doch nur ein durchschnittlich geglückter Versuch, verschiedene Kontrastmittel miteinander zu kombinieren. Man könnte auch sagen, die Platte sei langweilig, und würde es damit auch nicht schlechter treffen...