Im Rückspiegel.

Manche Phänomene der Populärkultur erfahren Jahrzehnte nach ihrer Hochzeit eine nostalgische Rückbesinnung. So geschah es um 1980 mit dem Rock'n'Roll der Fünfziger, als plötzlich Leute wie SHAKIN' STEVENS und die STRAY CATS groß herauskamen und hierzulande der Rock'n'Roller TED HEROLD, der sich längst in einen bürgerlichen Beruf zurückgezogen hatte, sein Comeback erlebte. Gegenwärtig scheint der AOR der Achtziger Jahre sich bei etlichen Musikern und Hörern großer, erneuter Beliebtheit zu erfreuen.

Die nächste neue AOR-Band ist EAST TEMPLE AVENUE, die der australische Gitarrist und Produzent Darren Phillips gegründet hat und die aktuell mit ihrem Debütalbum "Both Sides Of Midnight" in den Startlöchern steht. In der sechsköpfigen Gruppe können mehrere Mitglieder die Gitarren und die Keyboards übernehmen, so dass ein vielseitiges Programm möglich ist. Zudem verfügt der Sänger über eine gute, kraftvolle, leicht angerauhte Stimme, mit der er Rocker und Balladen interpretieren kann. Musikalisch sind keine Überraschungen zu erwarten - oder zu befürchten. Phillips und seine Mannen orientieren sich am Sound der Achtziger, haben in diesem Schema aber eigenständige Ideen ausgearbeitet.

AOR und Hard Rock haben eine manchmal übersehene Schnittmenge. Nicht übersehen von EAST TEMPLE AVENUE, deren Album vom mitreißenden 'Mountain' eröffnet wird, dessen drei Gitarren wie im Jahrzehnt von 'Jump' und 'The Final Countdown' von poppigen Keyboards umspielt werden. Ebenso rockt die Band beim tastenlosen 'Fly High' ab. Ihre größte Stärke hat die Gruppe aber im Mid-Tempo-Bereich, wie am coolen 'Don't Make Believe' oder 'Forever Yours' nachzuhören ist. Weniger gelungen ist 'When I'm With You', das mich an die leicht prollige Spät-80er Eintagsfliege DOMINOE erinnert. Natürlich gibt es auch Balladen wie 'My Last Breath', bei dem Bruce Kulick (GRAND FUNK RAILROAD, Ex-KISS) einen Gastauftritt als Leadgitarrist hat, und das dramatische 'The End Of You And Me'. Am Ende steht selbstverständlich mit 'Where Love Is' noch eine besinnliche, weitgehend akustische Nummer ohne Bass und Schlagzeug.

"Both Sides Of Midnight" ist eine ordentliche AOR-Scheibe; die man zum oberen Durchschnitt zählen kann und die drei, vier echt starke Titel im Köcher hat.