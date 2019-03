Live From The Dark Side (A Tribute To Pink Floyd)

Feine Darbietung von FLOYD-Klassikern mit namhaften Gästen.

Gute vier Jahre sind nun vergangen seit mich ECHOES mit dem großartigen Album 'Barefoot To The Moon' davon überzeugen konnten, dass auch Veröffentlichungen von Tribute-Bands durchaus Sinn machen können. Damals widmet sich die Truppe um AVANTASIA-Gitarrist Oliver Hartmann einer rein akustischen Interpretation von PINK FLOYD-Klassikern und konnte dabei sogar für einen eingefleischten Fan der britischen Prog-Legenden wie mich, neue Facetten der Songs aufdecken. Folgerichtig schaffte es der Silberling sogar auf Platz 20 der deutschen Charts und verschaffte der Band einige deutlich größere Auftritte. Das Konzert beim Rock Of Ages Festival 2018, bei dem die Band mit elektrischer Verstärkung und einem Streicher-Quartett auf der Bühne stand, wurde dabei erneut für die Nachwelt aufgezeichnet und erscheint dieser Tage unter dem Titel 'Live From The Dark Side (A Tribute To Pink Floyd)' als CD, Bluray und DVD.

Für mich stellt sich aber natürlich wieder die Frage, ob eine solche Veröffentlichung eine Daseinsberechtigung hat, wenn man doch stattdessen auch einfach zu einem der vielen Live-Release der Originale greifen könnte. Auf der positiven Seite dieses Arguments schlägt da natürlich zum einen das wunderbare Ambiente des Rock Of Ages Festivals zu Buche, das sich gemeinsam mit der einfallsreichen Lichtshow insbesondere auf den visuellen Mitschnitten des Konzertes genießen lässt. Ebenso positiv machen sich auch die herausragenden Gäste bemerkbar, die gemeinsam mit ECHOES das Schaffen von Waters und Co zelebrieren. So ist neben ULTRAVOX-Fronter Midge Ure und Michael Sadler (SAGA) vor allem Ex-QUEENSRYCHE-Mastermind Geoff Tate zu hören, der mit der Band gemeinsam eine sagenhafte Version vom "Wish You Were Here"-Glanzlicht 'Welcome To The Machine' zum Besten gibt. Zu guter letzt ist wie auch schon auf dem akustischen Vorgänger die technische Darbietung aller Musiker über jeden Zweifel erhaben, wobei natürlich Oliver Hartmann mit einer tollen Gesangsleistung und einigen feinen Gitarren-Soli ganz besonders hervorsticht.

Trotzdem gibt es auch einige Punkte anzusprechen, die zumindest mich daran zweifeln lassen, ob ich die CD oder auch DVD meiner Sammlung inzufügen würde. Ganz besonders fällt hier die Songauswahl auf, die bis auf die selten gespielten 'Sheep' und 'Have A Cigar' doch zu großen Teilen Songs beinhaltet, die zu den PINK FLOYD-Standards gehören. Darüber hinaus nehmen sich die Musiker bei den Interpretationen zwar auch durchaus kleinere Freiheiten heraus und verpassen den Songs dank sehr präsenter Gitarre eine etwas rockigere Kante, im Großen und Ganzen bleiben sie den Originalversionen aber immer treu. Natürlich ist es das, was das Publikum bei einem solchen Konzert erwartet, doch gleichzeitig bekommt man eben genau das auch auf den Livealben des FLOYD-Katalogs oder eben bei aktuellen Touren von ROGER WATERS oder DAVID GILMOUR geboten. In dieser Hinsicht finde ich Nick Masons aktuelles Projekt SAUCERFUL OF SECRETS deutlich interessanter, bei dem er sich mit Gastmusikern insbesondere dem Frühwerk aus der Feder von Syd Barrett befasst und dieses erneut auf die Bühne bringt.

Versteht mich hier nicht falsch, "Live From The Dark Side (A Tribute To Pink Floyd)" ist aus rein handwerklicher Sicht eine astreine Veröffentlichung und mit ihrem Konzerterlebnis gehören die Deutschen gemeinsam mit der AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW ganz klar weltweit zu den Topacts was die Würdigung der britischen Prog-Legenden angeht, trotzdem sehe ich persönlich bei diesem CD/DVD-Set den Mehrwert im Vergleich zu den diversen Live-Veröffentlichungen der PINK FLOYD-Mitglieder nicht. Entsprechend bleibt es also jedem selbst überlassen, ob er sich die Scheibe ins heimische Regal stellen möchte. Egal wie ihr euch diesbezüglich entscheidet, solltet ihr als Fans der Briten aber definitv bei einem ECHOES-Konzert vorbeischauen, falls die Truppe in eurer Nähe Station macht.