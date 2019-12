Keine Gefahr sich zu verirren, eher sich zu verlieben!

Ein herrliches A PERFECT CIRCLE-Gefühl breitet sich beim Hören von 'Leaving The City', dem Eröffnungstrack des neuen ECHOLONS)))-Albums aus. Anspruchsvolles, aber niemals verschachteltes Songwriting trifft auf tiefgängigen Gesang und einprägsame Melodien, etwa in der Art, wie ich sie vor allem auf "Thirteenth Step" von A PERFECT CIRCLE her schätzen gelernt habe. Doch ECHOLONS))) ist bei weitem keine Kopie, denn die Musik wirkt insgesamt doch einen Tick harmonischer, atmosphärisch freundlicher und irgendwie indierockiger als TOOL-Maynards Teilzeit-Seitensprung.

Die Band, deren Name sich auf den Vorläufer des US-Überwachungssystems "Prism" beruft, stammt aus Frankfurt, agiert aber international. Der Aufnahmeprozess führte die Band einmal um die halbe Welt, von Kalifornien bis nach Moskau, und irgendwie strahlt die Musik auch internationale Klasse aus. Nach einigen Durchläufen finden sich in jedem Song Besonderheiten, oftmals Kleinigkeiten, Spielereien die sich oft im Hintergrund abspielen, aber wie ein besonderes Gewürz wirken. Zwar ertönen mir Daniel Dorns Vocals nicht immer so ganz am Platz (vor allem bei 'Midwater' fühle ich eine etwas unangenehme Reibung im Ohr), doch hin und wieder zaubert er auch einfach ein paar himmlische Melodien hervor, die mich entfernt auch an LEPROUS erinnern. Schön finde ich auch das Artwork vom DREDG-Bassisten Drew Roulette, das auf eine simpel-geniale Weise den Albentitel reflektiert. Somit ist "Idea Of A Labyrinth" sicherlich ein Album, das Liebhaber von melodischem Art Rock und modern-alternativem Prog gleichsam antesten sollten.