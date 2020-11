Long Live Rock 'N' Roll

Ach, das waren noch Zeiten. 10. November 2019, die schwedischen Melodic Rocker von ECLIPSE spielen in Berlin auf und das "Lido" tanzt. Gut, der Club war nur halbvoll, aber der Stimmung tat das keinen Abbruch. Erik Mårtensson ist ein hervorragender Sänger und Entertainer, auch der Rest der Band besitzt ausreichend Energie und die Songs tun ihr Übriges. Nun präsentiert die Band ihre Live-Qualitäten auf "Viva La VicTOURia" auch den Fans, die nicht auf der Tour waren.

Dass die Stimmung in der Heimat noch etwas better ist als in Berlin, könnt ihr euch sicher denken. Das wird bei Songs wie 'Blood Wants Blood', 'The Storm', 'Vertigo' und im späteren Verlauf natürlich 'The Downfall Of Eden', 'Battlegrounds' oder 'I Don't Wanna Say I'm Sorry' mehr als deutlich. Einen Makel hat die Tracklist aber doch: Bis auf 'Battlegrounds' gibt es keinen Song des hervorragenden "Bleed & Scream"-Albums zu hören, das in meinen Augen die Saat für den (relativen) Erfolg der Alben danach gelegt hat. Gerade 'Wake Me Up' und/oder 'Ain't Dead Yet' sollten eigentlich zum festen Inventar gehören. Aber sei's drum, auch so ist der "Viva La VicTOURia"-Set ein ca. 80-minütiges Vergnügen. Erfreulich an dem Vergnügen ist auch, dass das Drum-Solo nicht auf die CD gepresst wurde. Zumindest das Solo in Berlin war damals wirklich arg unsinspiriert und damit vor allem eines: unnötig.

Doch mit dem Gig allein ist es bei dieser Veröffentlichung nicht getan. So kommen nach dem 'Never Look Back' noch gleich sechs weitere Stücke. Da sind 'The Downfall Of Eden' und 'When The Winter Ends' in schönen Akustikversionen, 'Battlegrounds', 'Delirious' und 'Driving One Of Your Cars' als Live-Versionen vom Quarantäne-Gig, den ECLIPSE Anfang April in Stockholm gespielt hat. 'Driving One Of Your Cars' ist zudem noch als Studioversion enthalten. Hierbei handelt es sich um eine Coverversion von der mir bisher völlig unbekannten LISA MISKOVSKY, die in Schweden allerdings schon Gold- und Platinauszeichnungen einheimsen konnte.

Selbstverständlich gibt es dieses Live-Erlebnis auch audisovisuell als Blu-ray oder DVD, aber auch als dreifache LP zu erwerben. Letztere kommt sogar mit noch zwei Bonustracks. Fans sollte eine der verfügbaren Konfigurationen abgreifen.