Death Metal nach Strickmuster? Ja! Schlimm? Nein!

Vielleicht ist es nicht sonderlich kreativ, ein Death-Metal-Album nach dem typischen Strickmuster der alten Schule zu komponieren. Und vielleicht hat die Szene mittlerweile auch genügend Füllstoff, um etwaige Dürrezeiten auch langfristig überbrücken zu können. Doch ernsthaft: Wer könnte selbst unter diesen Umständen zum neuen Werk von ECTOPLASMA nein sagen?



Die Griechen bringen einen wirklich anständigen Mix aus räudigem 80's-Thrash und derbem Frühneunziger-Todesblei auf die Tapete, huldigen dabei sowohl den Originalen aus Skandinavien wie auch denen aus den Vereinigten Staaten, wissen aber auch, dass ein bisschen mehr Aufregung erzeugt wird, wenn man hier und dort auch seine finsteren CELTIC FROST- bzw. VENOM-Einflüsse geltend macht. Dass "Cavern Of Foul Unbeings" letztendlich in viele Schablonen passen wird, ist daher gar nicht zu vermeiden, am Ende jedoch auch nicht schlimm. Denn jeder Groove sorgt hier für Bewegung, jede kurze Attacke weckt nostalgische Gefühle, und bei der durchweg bösartigen Performance, die nicht selten an die ersten MORBID ANGEL-Augenblicke erinnert, wird einem ebenfalls schnell warm ums Herz.



Mit dem UNLEASHED-Cover 'The Immortals' hat die Band im Finish auch eine sehr gute Wahl getroffen und bringt ihr neues Album ohne große Schwierigkeiten über die Ziellinie. Was will man also als Todesblei-Verfechter mehr als einen traditionellen, vielleicht vorhersehbaren, inhaltlich aber doch richtig coolen Release? Genau, gar nichts, und deshalb geht "Cavern Of Foul Unbeings" auch voll und ganz in Ordnung. Und mörtelt nebenbei extrem cool...



Anspieltipps: The Unspeakable One, Primeval Haunting, Mortified And Despised