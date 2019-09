Verträumt, nachdenklich und irgendwie wunderschön!

Träumen, von der Melancholie mitreißen lassen, ein bisschen traurig sein, am Ende des Tages aber die Hoffnung nicht aufgeben: Es sind viele Stimmungen, die Mike Edel auf seinem neuen Silberling aufgreift, vor allem jedoch setzt der kanadische Songwriter auf sanfte Harmonien und überwältigende Melodien, die das manchmal doch recht poppige Gerüst von "Thresholds" schnell wieder in eine etwas anspruchsvollere Haltung bringen - und genau mit dieser Mixtur aus leicht zugänglichen, nachdenklichen Songs und trotz allem inhaltlich dezent komplexen Strukturen finden die zehn neuen Stücke sofort zu denjenigen, die moderne Singer/Songwriter-Materie zu ihren Favoriten zählen.

"Thresholds" überzeugt mit seinen feinen Melodiebögen und dem eindringlichen, aber dennoch recht Mainstream-lastigen Gesang, dem man ohne Wimpernzucker sofort eine angemessene Radiotauglichkeit zugestehen kann, der aber dennoch ausreichend Charisma mitbringt, um sich ausreichend von der breiten Masse abzusetzen. Die Songs selbst sind eigentlich typische Indie-Nummern mit Pop-affinen Arrangements, aber eben nicht das Allerweltsmaterial, das tagein und taagaus von den Sendestationen ausgegeben wird. Da wird auch mal eine dezente Country-Anbiederung gutgeheißen, es gibt gelegentlich einen minimal elektronischen Beat, und auch Acts wie die TWENTY ONE PILOTS sind nahe dran, wenn die Kompositionen etwas mehr Schwung aufnehmen. Doch am Ende ist und bleibt Mike Edel in eigenständiger Künstler, der für keine klare Zielgruppe produziert, sondern einfach nur das aufzeichnet, womit sich seine Gedanken beschäftigen - und das sind vor allem Themen aus dem Hier und Jetzt, die der Sänger in die unsichere Zukunft projeziert.

"Thresholds" kann man in jeder Stimmungslage hören, die Platte tut niemandem weh, sie klingt aber trotzdem lang genug nach, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, und ist somit ein klarer Fall von 'Ziel erreicht'. Glückwunsch zu diesem bewegenden Album!

Anspieltipps: Houdini, Revenant, Slowly