Mit Mehrwert!

Ohja, das gefällt! Wie schön es ist, komplett vorurteilsfrei und unvoreingenommen an eine Platte herantreten zu können... Geschehen so im Fall von "Songs For The Broken Ones" von THE EDEN HOUSE, ein musikalisches Kollektiv, das bereits zwei Alben an den Mann gebracht hat und der Menschheit nun Album Nr. 3 in die Hand drückt.

Wie kann man die Musik auf "Songs For The Broken Ones" am ehesten beschreiben? Melancholischer Prog Rock? Psychedelischer Atmosphere-Gothic? Mythischer Düster-Waverock? Sucht euch etwas aus, auf jeden Fall ist die gesamte Platte hochatmosphärisch und von einem herrlich nachdenklichen Schleier umgeben. Und den Reiz machen nicht nur die Gastmusiker, nicht die Band per se, sondern einfach das große Ganze aus.

Kein Wunder, dass Fans von FIELDS OF THE NEPHILIM, ANATHEMA, THE SISTERS OF MERCY und THE NEFILIM hier im Dreieck springen dürften. Und auch mit ihrem dritten Album halten Carey, Pettitt und Rippin die Fahne ihrer Vergangenheit stolz gegen den Wind. Hört euch einfach nur '12th Night', ''Ours Again' oder 'Second Skin' an, regelmäßig werden Fans also in die Nostalgie entführt, nur um dann von Songs wie 'The Ghost Of You' oder 'Let Me In' wieder aufgeweckt und ins Hier und Jetzt geschickt.

Auf der einen Seite intensiv, verletzlich und emotional, auf der anderen Seite kühl, düster und ziemlich cool – die Mischung macht's eben auf "Songs For The Broken Ones". Und das tolle Artwork ist dabei die Kirsche auf dem Eisbecher des unendlichen Leids. Leider fehlen mir die Vergleiche zu den Vorgängern "The Looking Glass" und "Half Life", doch für sich genommen ist das vorliegende THE EDEN HOUSE-Album ein tolles Werk, ein spannendes Album mit schönen, tiefgründigen Songs.