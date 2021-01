Dickes Best-Of-Package mit drei unveröffentlichten Stücken.

Ich dachte, Weihnachten wäre die Zeit für Best-Of-Veröffentlichungen, aber Steamhammer hat sich Mitte Januar ausgesucht für diesen fetten Doppeldecker der österreichischen Symphonic-Metaller EDENBRIDGE. Macht nichts, heute gibt es eh häufig Gutscheine und da die Läden sowieso covidbedingt geschlossen sind, kann man nach Veröffentlichung und Freigabe der Ladenöffnung direkt loslaufen und sich "The Chronicles Of Eden Part 2" eintüten.



Doch zuerst einmal die Rahmenbedingungen: Bereits 2007 erschien eine solche Zusammenstellung mit dem Titel "The Chronicles Of Eden", die die ersten fünf Alben zusammenfasste, also alles von "Sunrise In Eden" bis "The Grand Design". Nach letzterem Album hatte die Band das Label gewechselt und war zu ihren Landsleuten Napalm Records gewechselt, später zu SPV Steamhammer, die jetzt auch Teil von Napalm sind. Mittlerweile sind fünf weitere Alben erschienen und damit ist es naheliegend, einen zweiten Teil zu veröffentlichen, der Lieder von eben den neueren Alben von "MyEarthDream" bis "Dynamind" enthält.



Solche Best-Of-Alben sind ja immer ein zweischneidiges Schwert. Man muss Hörer erreichen, die noch nicht mit der Band vertraut sind, sollte aber gleichzeitig den alten Fans auch etwas bieten, auch wenn die natürlich die Nase rümpfen, wenn sie eine solche Scheibe wegen ein paar unveröffentlichter Lieder kaufen sollen. Aber seien wir ehrlich, wer kann es Steamhammer verdenken? Ich bin ja selbst jemand, der sich solche Veröffentlichungen wegen ein, zwei Bonustracks kauft. Scheint also zu funktionieren.



Schauen wir also zuerst einmal auf den Best-Of-Teil. EDENBRIDGE hat sich die Mühe gemacht, die Fans der Band nach ihren Lieblingsliedern zu fragen und hat dann die jeweiligen Top Vier ausgewählt und auf dieser Veröffentlichung platziert. Allerdings nicht chronologisch, sondern in spannender Abwechslung, was lobenswert ist, denn die beiden CDs haben einen schönen Fluss und bringen die einzelnen Lieder gut zur Geltung. So gesehen kann man die Silberlinge selbst als alter Freund der Band drehen und für sich selbst wirken lassen, zumal beide passend jeweils mit einem fetten Longtrack enden. Alle anderen bekommen eine bravourös zusammengebastelte Compilation, die hoffentlich nicht nur Spaß macht, sondern auch zum Nachkauf der einzelnen Alben animiert, denn tatsächlich sind jeweils vier Lieder nicht alle Highlights der Releases fünf bis zehn.



Zusätzlich zu den 20 ausgewählten Auskoppelungen aus den Studioalben hat EDENBRIDGE noch drei Bonustracks auf die zweite CD gesteckt, nämlich 'MayEarthDream Suite', das auf der limitierten Ausgabe von "MyEarthDream" als Bonus enthalten war, sowie die beiden Stücke 'Inward Passage' und 'Eternity", die beide die Digipak-Ausgabe von "Solitaire" veredelten, also den beiden über Napalm Records veröffentlichten Alben. Wer jetzt erst auf die Band stößt oder die limitierten Editionen nicht damals erworben hat, muss sich nicht mehr grämen und bekommt die drei Stücke nachgereicht. Gute Idee, auch wenn es sich bei allen drei nur um Instrumentals handelt, die zwar wirklich stark sind, aber ich bin ein großer Freund des Gesanges der Frontdame Sabine Edelsbacher.



Komplett unveröffentlicht sind drei Lieder. So hat die Band 'Dynamind' neu aufgenommen sowie akustische Versionen von 'Paramount' und 'Higher'. Die neue Version von 'Dynamind' ist meiner Ansicht nach nicht zwingend, aber die beiden anderen Lieder sind sehr schön, besonders 'Higher' ist in dieser entspannten Version ein echter Hinhörer. An dieser Stelle finde ich es dann wieder nicht so toll, dass die Bonustracks nicht zusammengefasst wurden, sondern ebenfalls auf beide CDs verteilt sind, aber für die Dramaturgie der Veröffentlichung ist das, zugegeben, besser so.



Abgerundet wird "The Chronicles Of Eden Part 2" durch ein fettes Booklet mit allen Texten. Dazu kommen zahlreiche Fotos, ein stimmungsvolles Cover mit einem ordentlichen Schuss Kitsch, der gut zum Sound von EDENBRIDGE passt, und einer Seite mit Bandbiograpie von Bandkopf Lanvall. Dieses Büchlein bietet einen echten Mehrwert. Die Diskussion über Sinn und Unsinn von Best-Of-Alben wird "The Chronicles Of Eden Part 2" nicht beenden, aber wenn schon eine solche Zusammenstellung, dann bitte eine solche, die opulent ausgefallen ist und in die viel Hirnschmalz und Liebe gesteckt wurde. Und dann warten wir auf Album Nummer elf, Herr Lanvall. Auf die nächsten fünf!



Zur Einstimmung gibt es hier einen Albumtrailer: