Ordentliche Neueinspielung einer übersehenen Perle.

Die Band EDEN'S CURSE hatte 2007 mit dem gleichbetitelten Debüt eine sehr ordentliche Melodic-Metal-Scheibe auf den Markt gebracht. 2017 wurde das Album zum feierlichen zehnjährigen Jubiläum neu eingespielt. Ist so etwas wirklich nötig?

Nun, ich kannte die Band bisher immer eher vom Namen und kann mich daher unbefangen mit dem Reboot befassen. Also, "Eden's Curse - Revisited" in den Player und los gehts.

Ich muss sagen, ich bin bisher ziemlich begeistert. Vieles, was mir so als Melodic Metal untergejubelt wurde war dröger AOR mit ein paar härteren Gitarren-Soli, aber das hier ist wirklich ein feines Metal-Brett. Die Produktion ist zeitgemäß, aber trotzdem gut im metallischen Kosmos verwurzelt, Michael Eden, der Namensgeber der Band, ist gar nicht mehr dabei, aber sein Nachfolger Nikola Mijic hat es gesanglich echt drauf. Jede Hair-Band der Achtziger hätte sich um einen so starken Sänger gerissen und auch melodischen US-Metal-Bands hätte sein Organ sicher gut getan. Definitiv ein Plus auf dieser Scheibe, wobei auch Eden ein feiner Sänger war.

Das Songwriting findet sich irgendwo in der Schnittmenge aus eben jenen beiden Genres, ein bisschen AOR und dem melodischen Festland-Metal der Achtziger. Mit Songs wie 'After The Love Has Gone', 'Stronger Than The Flame' oder 'Don't Bring Me Down' gibt es echte Hits, das Artwork ist zwar weiter kitschig, aber ist nie so bodenlos schlecht wie das Cover des letzten regulären Studioalbums. Man muss sich bei allem aber trotzdem fragen: Warum die Neueinspielung? Die Songs sind kaum umarrangiert, es fühlt sich an, als hätte man die Originalspuren mit anderen Vocals unterlegt. Das ist mir zu wenig. Außer Hardcore-Fans braucht das doch kaum jemand - und ich habe noch nie Hardcore-Anhänger von EDEN'S CURSE getroffen. Qualitativ bleibt der Silberling eine super Scheibe, nur es gibt sie halt schon. Vielleicht ist die beigelegte Live-DVD ja ein Kaufanreiz, allerdings lag mir diese zur Rezension nicht vor.



Anspieltipps: After The Love Has Gone, Don't Bring Me Down.