Schöne, sich manchmal selbst verlierende Prog-Romantik.

"Years In The Garden Of Years" ist eine schöne Empfehlung für Progheads, deren Liebe für diese Spielart in den 90ern mit Bands wie ENCHANT oder SPOCK’S BEARD gewachsen ist. Auch EDENSONG stammt aus den USA - New York um genau zu sein - könnte aber vor allem wegen des opulenten Einsatzes von Flöten und Streichern auch britisch oder skandinavisch sein. Der romantische Prog kann bisweilen minutenlang in improvisierten Passagen mäandern und mir passiert es immer wieder, dass ich den kompositorischen Faden verliere, aber irgendwie macht das hier nichts.

EDENSONG macht das einfach schön. Cool ist es, wenn man es dann tatsächlich schafft, wie beim Opener 'Cold City' mal eine Melodie in den Kopf zu nageln, die länger verweilt. Und das könnte in Zukunft gerne auch öfters passieren. Allerdings ist der Gesang bei EDENSONG der Schwachpunkt, ohne dass man ihm irgendetwas Konkretes ankreiden könnte. Aber ein Ted Leonard würde aus den feinen Songs doch noch ein Pünktchen mehr rauskitzeln. Nichtsdestotrotz: Wer gutmütigen, harmonischen Prog mag, der gerne auch mal Ausflüge in die Klassik macht, und wer dazu noch bereit ist, mal ein Auge zuzudrücken, wenn sich die Band mal wieder in sich selbst verliert, der wird EDENSONG zu schätzen wissen.