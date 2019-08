Zu viele Standard-Floskeln.

EDGEOVEREDGE ist ein amerikanisches Trio aus dem mittleren Westen, das uns mit dem gleichnamigen Album den Hof macht. Das Attribut "Progressive" aus dem Werbetext darf man dabei nicht zu ernst nehmen, denn im Grunde ist "EdgeOverEdge" ein sehr bodenständiges Album, in einer Schnittmenge von groovigem Metal moderner Prägung und amerikanischem Hard Rock mit Südstaaten-Einschlag.



Ihre Formel hat die Band beim Songwriting wohl schnell gefunden, sodass sie in fast jedem Song ausgereizt wird: Präsentes Riff, mehr Sprech als Gesang und ein Klang, der jegliche Dynamik gleichschaltet. Das bedeutet wohl Radiotauglichkeit, man möchte ja schließlich nicht so viel aufpassen müssen. Die übermäßig getriggerte Bass-Drum im Lied 'Embrace The Darkness' steht stellvertretend für einige Eindrücke im Sound des Ami-Trios, die mir etwas den Hörspaß nehmen. Viele der Gitarren-Hooks bleiben zwar schnell im Ohr, richtig warm werde ich mit der breitbeinigen Lesart von Rock und Metal nicht.



Der letzte Track der Scheibe, 'Mountain Breather', nimmt sich schließlich eine kleine Auszeit vom flotten Treiben der ersten Songs und atmet etwas BLACK SABBATH-Spirit. Der Stoner-Touch steht der Band jedenfalls gut zu Gesicht und ich hätte mir diese Marschrichtung auf “"EdgeOverEdge" öfter gewünscht. Wenn da nicht diese Groove-Metal-Versatzstücke wären, die den Song wieder mehr in die Nähe des restlichen Materials schieben.