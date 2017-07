Kompetente Werkschau einer der größten deutschen Metal-Bands.

Seit gestern läuft sie hier quasi ununterbrochen, und ich kann nicht anders: Ich muss "Monuments", die Karriere-Werkschau von EDGUY, einfach lieben.



EDGUY ist aus meiner Sicht eine der größten deutschen Metal-Bands, und zumindest von Ende der 90er bis Mitte der 00er Jahre waren sie, was die Albenqualität angeht, unanfechtbar (einzig das andere Sammet-Projekt konnte zwei Mal das gleiche Niveau erreichen). Die Wachablösung für BLIND GUARDIAN, GAMMA RAY und RUNNING WILD, die Könige der 90er, war gelungen.



Neben einem endlich mal wieder richtig schönen Artwork (bestes seit "Rocket Ride"), gibt es auf dieser Doppel-CD 22 Hits der Band, fünf neue Songs und eine ganz alte, ausgegrabene Nummer aus der Mitte der 90er. Zudem gibt es eine Bonus-DVD mit Live-Gig aus dem Jahr 2004 in Brasilien. Die Bildqualität ist mies, aber die Band tritt mit viel Spielfreude auf und hat ein Greatest-Hits-Programm dabei. Kann man sich anschauen. Die Video-Clips auf der DVD sollten allgemein bekannt sein. Zur Belustigung kann man durchaus nochmal durchklicken und sich an Albernheiten wie den 'Superheroes'-Clip (Die Bunnys!) oder die Party-Nummer 'Lavatory Love Machine' erinnern. Nicht essenziell, aber schadet natürlich nicht.



Erst mal zu den altbekannten Stücken... die Zusammenstellung einer Best-Of ist immer Geschmackssache. '9-2-9' ist sicher kein Highlight im EDGUY-Kontext, auch auf dem damaligen Album ("Tinnitus Sanctus", der Schwachpunkt der Diskographie) gab es bessere Nummern. Dafür ist 'Defenders Of The Crown' einer der besseren Titel der letzten Jahre. 'Save Me' ist aus meiner Sicht die zweitbeste EDGUY-Ballade überhaupt, und 'The Piper Never Dies' wohl der beste Longtrack. Gute Wahl! 'Lavatory Love Machine' war immer schon Klamauk, aber irgendwie klappt es. 'King Of Fools' ist über jeden Zweifel erhaben, 'Superheroes' dagegen war schon vor über 10 Jahren der Schwachpunkt auf der guten "Rocket Ride". Besser war da 'Love Tyger' - Humor kann bei EDGUY richtig gut sein. 'Ministry Of Saints' hat leider typisches "Tinnitus Sanctus"-Niveau. Mit 'Tears Of A Mandrake' gibt es dann einen echten Überhit. Wahnsinn, wie stark diese Band phasenweise war!



Gleiches gilt für das düster-brutale 'Mysteria'. 'Vain Glory Opera' ist bester 90er-Euro-Metal, 'Rock Of Cashel' ist dagegen eine schwache Nummer. Da hätte es bessere Lösungen gegeben, um die zugegebenermaßen schwächste Bandphase (2008-2011) abzudecken. 'Judas At The Opera' von der "Superheroes"-Single ist wesentlich besser, als die A-Seite und wird mit starken Kiske-Vocals garniert. Mit 'Holy Water' wird auch die "King Of Fools"-EP berücksichtigt. Hier verstanden Leute ihr Handwerk, hier wird wirklich auch obskureres Material berücksichtigt. Mit 'Spooks In The Attic' gibt es noch mal einen starken Song von "Superheroes".



Mit 'Babylon' gibt es eine starke 90er Nummer von "Theater Of Salvation". Auch 'The Eternal Wayfarer' fügt sich gut ein, 'Out Of Control' berücksichtigt noch einmal die "Vain Glory Opera". Beim Spät-90er-Material von EDGUY kann man eigentlich eh nichts falsch machen. Die stärkste Ballade der band 'Land Of The Miracle', folgt, danach gibt es 'Key To My Fate' von "The Savage Poetry" auf die geneigten Ohren. Der einzige Song von dieser Platte, was ich ziemlich schade finde, denn das damalige Material steckt doch Alben wie "Tinnitus Sanctus" oder "Age Of The Joker" locker in die Tasche. Zum Abschluss dürfen wir uns noch über das sehr feine 'Space Police' freuen.



Ernüchternd: "Kingdom Of Madness" wird leider komplett übergangen. Ich befürchte, dass das rechtliche Gründe haben könnte? Es erschließt sich für mich jedenfalls nicht, warum das Album nicht berücksichtig wurde. Aber wegen der bekannten Songs wird sich das Ding ja eh keiner kaufen, außer die Alles-Kauf-Fraktion.



Daher ist das wirklich Interessante: Wie sind die sechs neuen Nummern? Mit fünf ganz neuen Tracks startet die Doppel-CD: 'Ravenblack' beginnt mit düsteren Gitarren-Sounds. Es gibt wieder mal einen starken Sammet-Refrain mit mehrstimmigen Vocals und: Tobias Sammet ist einer der besten Metal-Sänger. Punkt. Man muss die Band nicht mögen, aber das sollte schon noch einmal betont werden. Ein starker Song.



Etwas kürzer ist 'Wrestle With The Devil'. Eine rockig-modernere Nummer, die nicht ganz die Klasse des Openers hält. Mein persönliches Highlight ist das flotte 'Open Sesame': Hymnisch-melodisch, aber schnell. Ihr merkt schon: Das, was EDGUY immer am besten konnte. Tobi singt hoch und würde hier auch einen guten Hard-Rock-Shouter abgeben. Ganz, ganz stark. 'Landmarks' beginnt gerade im Gitarrenbereich wie ein verschollenes AVANTASIA-Stück von 2001. Und so viel besser kann Metal ja gar nicht sein... natürlich fehlen Gastsänger wie David DeFeis, aber nochmal: Tobi Sammet ist ein überragender Vocalist. Die Nummer hätte auch auf jedes Album von EDGUY um die Jahrtausendwende gepasst, stilistisch wie qualitativ. 'The Mountaineer' ist der letzte neue Track. Auch hier gibt es einen schönen Chorus und feine Gitarrenleads. Ein guter Abschluss. Und dann ist da ja noch 'Reborn In The Waste' - ein Stück, das wohl 1995 bei den "Savage Poetry"-Aufnahmen mit entstanden ist. Der dumpfen Mitt-90er-Produktion hört man das durchaus an. Tobi Sammet war damals schon ein großartiger Sänger, aber eine etwas bessere Produktion hätte dem Song nicht geschadet. Trotzdem ist der Titel gut. Die ganze Comedy-Schiene, die die Band früher adaptiert hat, fehlt hier noch komplett und das hilft den Songs. Die pure Fantasy-Schiene hatte halt auch was. Ich bin froh, dass die Band die Nummer verfügbar gemacht hat.



Insgesamt eine absolut lohnenswerte Compilation, die mit 6 neuen Songs wesentlich mehr interessantes Material zu bieten hat, als viele EPs. Dicke Kaufempfehlung für alle Band-Fans! Und für Neueinsteiger sicher ein super Einstieg.



Anspieltipps: Entweder einen der bekannten Hits, oder 'Open Sesame'.