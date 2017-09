Gutes Melodic-Rock-Album der schwedischen Sängerin ohne größere Überraschungen.

Ein weiteres Album aus Schweden, bei dem Erik Martensson (ECLIPSE) seine Finger mit im Spiel hat. Das ist zumindest für mich aktuell ein echtes Gütesiegel und steigert mein Interesse an der neuen Soloscheibe "We Will Align" von Martina Edoff. Doch Erik ist nur einer von zahlreichen weiteren Songschreibern, unter anderem Jonas Törnqvist (DEATHRIDERS), Benny Jansson (RIDE THE SKY), Jona Tee (H.E.A.T.) und Billy Sheehan (MR. BIG), die der schwedischen Sängerin zehn angenehm rockende Songs auf den Leib geschrieben haben. Die vierzig Minuten bewegen sich allesamt im melodischen Heavy-Rock-Kosmos und erinnern mich in weiten Teilen an härtere Robin Beck.



Natürlich steht die Stimme von Frau Edoff im Vordergrund. Überwiegend rockig, gelegentlich gefühlvoll, aber meist dramatisch, pompös und mit leichtem Musicaleinschlag, bei dem sie mich vage an Celine Dion erinnert ('Brand New World', 'Face The Mirror'). Die junge Frau kann singen und hat mächtig Power in den Stimmbändern, das ist unbestritten, mir persönlich fehlt jedoch der letzte Funke Magie, das letzte Knistern, das für die nachhaltigen Gänsehautmomente sorgt. Dafür ist der ganze Vortrag einfach zu klassisch, sowohl musikalisch wie auch gesanglich. Es gibt insgesamt zu wenig Ecken und Kanten, an denen ich mich reiben kann. Auf dem dritten Solostreich setzt die ehemalige Backgroundsängerin für Dr. Alban und ACE OF BASE verstärkt auf zweite Stimmen und Chöre, die den Eindruck erwecken, wir hätten es hier mit einer All-Girl-Band zu tun. Das ist irgendwie witzig und mehr als charmant.



Musikalisch braucht man nicht unbedingt Angst um seine heimischen Boxen haben, aber auf Schmusekurs ist Martina Edoff auf keinem Fall. Die Klampfen riffen gelegentlich sehr ordentlich und das Schlagzeug scheppert amtlich treibend. 'Set You Free' und 'I'm Invincible' haben richtig Dampf unter dem Kessel, 'Turn Our Pages', 'Truth Came Knocking' oder das Titelstück rollen kraftvoll und können auch mit schönen Hooks überzeugen. Da auch die Standardrocker wie 'Alive', 'Champions' oder 'Lay Down Your Arms' nicht allzu negativ ins Gewicht fallen und auf höherem Niveau mitzuschwimmen wissen, kann sich das Album ohne größere Ausfälle über die Ziellinie retten. Insgesamt eine reife Leistung.



Alles in allem ist "We Will Align" ein gutes Melodic-Rock-Album aus der Schwedenschule, das als Zwischenmahlzeit sicherlich gut funktioniert und durchaus das Zielpublikum begeistern wird. Für den großen Wurf fehlt es aber an Mut zum Risiko, an mehr Eigenständigkeit und Tiefe. Macht trotzdem Spaß.



Anspieltipps: Turn Our Pages, Set You Free, I'm Invincible