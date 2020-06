Schnelles Tempo, viel Humor und gnadenlos gute Gitarrenarbeit.

Ich kannte FRASER EDWARDS bisher nicht – weder in seiner Eigenschaft als Gitarrist und Schöpfer der Band SHARKY SHARKY (eine Rockband für Kinder), noch als Mitglied der britischen Powermetal-Band ASCENSION. Trotzdem lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass dieser Mann nicht nur ein gnadenlos guter Gitarrist und Komponist ist, sondern auch sehr viel Sinn für Humor hat – hat er doch sein erstes Album mit "I Am God" betitelt.

"The Architect" beginnt mit dem gleichnamigen instrumentalen Titeltrack und direkt mit viel Speed und schon bei Song Nummer zwei 'Stop Saying We Sound Like Dragonforce' kann ich mir ein leichtes Schmunzeln nicht verkneifen. Auch das zugehörige Video macht Laune und bestärkt mich darin, dass Humor bei allen Beteiligten großgeschrieben wird, sonst würden die Herren wohl bei SHARKY SHARKY auch nicht in "Sharky-Kostümen" für Kinder auftreten (Die Plüsch-Haie sind wirklich sehr niedlich!). Mitstreiter beim neuen Album sind unter anderem übrigens Sänger Ricki Carnie (ASCENSION, SHARKY SHARKY) und die Drummer Andrew Scott (KING KING, PAUL GILBERT) und Dick Gilchrist (ASCENSION, BARQUE OF DANTE). Mich begeistert auf der gesamten Platte nicht nur das exzellente Gitarrenspiel, sondern auch das rasante Drumming.

Es gibt einen ausgesprochen fröhliche Song, der seltsamerweise 'The Death Zone' heißt, was mir schon beim ebenfalls eher fröhlich klingenden Vorgänger 'Warzone' aufgefallen ist, der eigentlich auch eher zum Abfeiern einläd, genauso wie 'Ruination'. Die Ballade 'Among The Stars' nimmt kurzzeitig etwas Speed heraus, kurzzeitig ... 'This World Can Be Ours' lässt einem schon wieder leicht nach Luft schnappen. Der instrumentale Einspieler 'Sorrow Of The Lonliest Dragon' bereitet uns auf die Endphase der Platte vor, bei der es zum Schluss noch zwei Coverversionen gibt. Zuerst aber geht es um eine "Songwriter-Challenge", bei der 'Crouching Comrades, Hidden Dragonforce' herausgekommen ist. Wer Spaß hat, kann sich die komplette Entstehungsgeschichte des Songs ansehen und -hören, bei der Edward drei Zettel ziehen muss, dadurch die Worte "Metal, Polka and Communist" als Vorgabe hat und nun innerhalb von zwei Stunden einen entsprechenden Song komponieren muss. Keine Angst, das Video geht nur knapp zwölf Minuten. Wer aber nur das starke Endergebnis hören und sehen möchte, kann sich einfach den entsprechenden Clip ansehen.

Die beiden Coverversionen sind einmal 'On My Own' von Les Miserables und 'Your Song', im Original von ELTON JOHN. Beide Male von Ricki Carnie vorgetragen, der hier wie auch auf der gesamten Platte mit seiner außergewöhnlichen Stimme überzeugen kann. Kurz gesagt: Eine Platte, die über die ganze Spielzeit richtig gute Laune macht!