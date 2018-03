Jazz für Freidenker

Finnland ist sicherlich nicht die erste Anlaufstelle, wenn man nach Jazz made in Europe Ausschau hält. Allerdings hat auch das Land der tausend Seen eine lebendige Szene, an deren Spitze niemand geringerer als Eero Koivistoinen steht, der schon seit mehreren Jahrzehnte sehr erfolgreich unterwegs ist. Mit seinem EERO KOIVISTOINEN QUARTET steigt er nun ins 50. Jahr seiner Laufbahn ein und veröfentlicht zu seinem persönlichen Jubiläum eine wirklich exquisite, sehr relaxte und doch relativ anspruchsvolle Platte, die nicht nur als Bestätigung seines langjährigen Schaffens funktioniert, sondern auch als Einstiegsdroge in Sachen Koivistoinen dringend empohlen werden kann. Denn vor allem die Improvisationen am Saxophon und die herrlichen Piano-Arrangements sind schon alleine die Investition wert - und da hat man über die beschwingten Grooves und die herrlich-intime Bar-Atmosphäre des Materials noch kein Wort verloren.

Umgekehrt ist "Illusioon" natürlich klare Spartenware und auf diesen Seiten eigentlich nur ein Randthema, da es wenige Überschneidungen zum Classic Rock gibt. Aber die sieben Songs lösen eine anhaltende Faszination aus, wecken erneut Interesse für den traditionellen Jazz und haben zuletzt etwas sehr Belebendes an sich, von dem man schon mittelfristig gar nicht mehr genug bekommen kann. Jazz ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Will man seine Neugierde aber doch einmal befriedigen, sollte dieses Album eines der ersten sein, an das man sich herantraut. Wirklich toller Stoff!

Anspieltipps: Catalonia, Big Five