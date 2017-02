Erfrischend anders!

Eine Band, die sich nicht ernst nimmt, die man aber auf jeden Fall ersnt nehmen sollte. EGG BITES CHICKEN mag nach außen hin sicherlich auch für sonderbaren Humor stehen, musikalisch ist der derzeitige Output allerdings wesentlich tiefgründiger, als es das verrückte Cover und die Songtitel der neuen Scheibe erahnen lassen - und dazu ist der Crosover aus alternativen Klänge, Classic Rock und allerhand experimentellen Noten derart vielschichtig, dass man fast schon allzu große Heterogenität befürchten muss. Dich auch für dieses Problem hat das Quartett eine Lösung.

"Get Laid" ist eigentlich ein durchweg relaxtes Album, gerade in seinen ruhigeren Momenten. Wenn man sich beispielsweise in 'Feeding The Fishes' entspannt zurücklehnt oder bei 'Walk The Lane' das Tempo rausnimmt, könnte man fast meinen, im Hintergrund wäre der Duft der Rauchschwaden spürbar - ähnlich wie gelegentlich bei POTHEAD. Doch es gibt hier auch eine bizarre Message, so zum Beispiel in 'To Smoke Is Not Allowed', dessen Haupttextzeile schon zum schmunzeln anregt, da hier so mancher Widerspruch mal aus einer anderen Perspektive betrachtet wird.

Doch auch über den Relax-Modus hinaus hat "Get Laid" viele herausragende Passagen: 'Cuba Libra' etwa mit seinen BUENA VISTA SOCIAL CLUB-Elementen gefällt außerordentlich, das etwas dreckigere 'Minor Drinking' ist dann mal typischer Rock'n'Roll, und wenn Patti Smith in 'Rock 'n' Roll Nigger' gehuldigt wird, zeigt auch dies, dass bei EGG BITES CHICKEN ein großer Anspruch an die eigenen Qualitäten besteht.

Und so könnte ich zu jedem einzelnen der insgesamt stolzen 15 Nummern eine kleine Geschichte erzählen, doch genau das sollte man der Band selbst überlassen. "Get Laid" ist eine so erfrischend andersartige Platte, dass einem sofort das Herz aufgeht. Und in Sachen Humor macht der Band ohnehin so schnell niemand was vor...

Anspieltipps: To Smoke Is Not Allowed, Save The World, Ego, Minor rinking