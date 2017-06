Darf Pop nicht schön sein? Oh doch!

EGOLAUT mag kein immens großes Phänomen sein, weil sich die Band aus Leipzig im weitesten Sinne den Gepflogenheiten der deutschen Independent-Szene anpasst. Das Material der neuen EP ist in dieser Sache sinnbildlich: radiotaugliche Melodien, angenehme Melancholie, gewisermaßen auch massentauglich, all das sind die Songs von "Kein Widerstand, nur Hitze". Ist der künstlerische Output deshalb weniger wert? Nein, sicherlich nicht!



Denn gerade wenn es darum geht, eindringliche Balladen zu komponieren, sind die Ostdeutschen schon jetzt ein echter Qualitätsgarant. 'Aschenputtel & Königin' und 'Am Ende vom Gang' deuten es schon an, 'Neue Flüge' vollzieht aber dann erst endgültig diese Leidenschaft für die bedächtigen Klänge, die trotz ihrer immensen Pop-Affinität unter die Haut gehen.



Von daher fragt sich, warum EGOLAUT im Moment nur fünf Nummern am Start hat und diesen kreativen Schwung nicht für ein ganzes Album genutzt hat. Immerhin ist der Fluss der Songs von "Keine Widerstand, nur Hitze" sehr, sehr angenehm. Doch andererseits: Warum auf höchstem Niveau meckern und nicht einfach zufrieden sein? Die fünf Stücke, die auf dieser EP ihren Platz gefunden haben, laden unentwegt ein, einfach mal die Augen zu schließen und sich wegbeamen zu lassen. Gut gemacht!



Anspieltipps: Am Ende vom Gang, Neue Flüge