Wo genau ist der Fokus?

Wohin die Reise für EIGENGRAU gehen soll, wissen die Instrumental-Proggies aus Dänemark wahrscheinlich selber noch nicht so genau. Fakt ist allerdings, dass die Band auf ihrem aktuellen Output noch ein wenig ziellos durch einen Wust aus melancholischen, nachdenklichen Klanglandschaften geistert und keinen konkreten Ziepunkt für das eigene Material festgelegt hat - und das ist gerade bei einem rein instrumentalen Release wie "Radiant" nicht gerade von größtem Vorteil.

Schon der Auftakt ist eine ziemlich knifflige Angelegenheit; EIGENGRAU startet mit einem 12-minütigen Longtrack, der bereits alle Facetten des momentanen Bandsounds offenbart, aber letztlich nicht anders klingt als eine kurze Momentaufnahme eines kurzen Gedankenschubs, den man aber dann auch wieder verwerfen kann, weil er nicht von großer Tragweite ist. Und genau das ist auch der Kern des Problems: Rein sphärisch ist "Radiant" sofort auf der Höhe und für Freunde post-rockiger Melancho-Aufnahmen sicherlich auch ausreichend ansprechend. Doch das Manko, dass die Nordeuropäer in keinem Song so wirklich auf den Punkt kommen und vieles losgelöst und beliebig klingen lassen, reduziert die fesselnde Wirkung des Albums von Zeit zu Zeit stärker und nimmt ihm am Ende auch einen viel zu großen Part von seiner Ausdruckskraft - und das können die Dänen auch mit den epischen Konstruktionen, die sie im Rahmen ihrer nachdenklich gestimmten Kompositionen gestalten, nicht mehr zufriedenstellend aufarbeiten.



Am Ende ist "Radiant" sicherlich eine Scheibe, die eine Band mit viel Potenzial zeigt, gleichzeitig aber auch ein Album, das deutlich ausdrückt, dass seine Schöpfer genau dieses Potenzial noch nicht vollends abrufen können. Der Fokus sollte geschärft werden, womöglich ist auch mal über einen Sänger nachzudenken. Denn sollten die Herrschaften höher hinaus wollen, reicht der Output ihres aktuellen Werks sicherlich nicht!