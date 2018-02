Gute Ansätze verschwimmen leider in der NDH-Masse

Provokant, plakativ und absolut klisscheetreu: Der Einstieg in den dritten EIGENSINN-Silberling hält absolut, was die Band auf ihren letzten beiden Platten versprochen hatte. Dicke Industrial-Rock-Beats werden mit einigen elektronisch gepimpten Keyboard-Flächen versorgt, Frontdame Nemesis brüllt frech ins Mikro - und schon sind mit 'Zombies' und 'Persona Non Grata' zwei weitere Tanzflächenfüller in Stein gemeißelt.

Die elf neuen Stücke vermengen die NDH-Einflüsse diesmal jedoch noch stärker mit den Inhalten aus dem düsteren Metal, nehmen einige klassische Zitate auf, zitieren im Titelsong die beiden deutschen Nationalhymnen und präsentieren sich im Allgemeinen als kunterbunte Modern-Metal-Geschichte mit einigen skurillen Textfragmenten. Leider jedoch gerät das Album im mittleren Abschnitt gehörig ins Straucheln, weil Songs wie 'My Emptiness' und 'Scratching' nicht mehr ganz diesen Offensivdrang ausstrahlen, den die Band in den vorangegangenen Stücken mitgebracht hatte. Und auch 'Boom' und 'Die Waldfee' sind nicht ganz auf jenem Niveau angesiedelt, das die genannten Hits, das explosive 'Monster' oder das anständige 'Aurora B' mitbringen.

Qualitative Schwankungen sind daher auch der Wermutstropfen, den das Fanherz ertragen muss, wenn es sich mit "Persona Non Grata" beschäftigt. Im Grunde genommen kann man die ansprechenden Stücke des dritten EIGENSINN-Albums nämlich an einer Hand abzählen, allerdings muss man genau diese Nummern dann auch als echte Highlights loben. Da die Zahl der weniger spektakulären Stücke jedoch den gleichen Wert erreicht, hält sich die Begeisterung in Grenzen - denn letztendlich hätte man die "Persona Non Grata" gerne als angenehmeren Gast in Erinnerung behalten.



Anspieeltipps: Zombies, Persona Non Grata