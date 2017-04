Ordentlicher Metalcore aus Frankreich!

Die Franzosen von EIGHT SINS waren mir bisher völlig unbekannt. Mit "Serpents" haben sie ein recht kurzes Album am Start, das für eine Eigenproduktion erst mal mit einer sehr schönen Aufmachung und einer hochklassigen Produktion überzeugt. Hier klingt nichts nach Proberaum-Demo.



Tendenziell gibt es hier Metalcore mit starker Hardcore-Schlagseite. Der Blick geht nach New York (Gang-Shouts), die Band erinnert mich aber auch an frühe AS I LAY DYING-Geschichten. Gerade beim Gesang gibt es auch mal Death-Metal-Einflüsse, dazu kommen gelegentliche Spoken-Word-Passagen, die mich aber überraschenderweise gar nicht stören.



Wer sich nach Metalcore der Marke frühe 00er-Jahre sehnt, kann mit dieser französischen Eigenproduktion jedenfalls nichts verkehrt machen. Irgendwo zwischen HEAVEN SHALL BURN, AS I LAY DYING, HATEBREED und CATARACT gibt es hier traditionellen Metalcore auf hohem Niveau. Die Breaks sorgen für eine absolut klare Einstufung ins Genre, mancher würde die Scheibe vielleicht sogar als etwas zu generisch empfinden. Mir gefällts, und ich bin auf weitere Lebenszeichen der Franzosen gespannt.



Wenn man sich anschaut, welche Bands teilweise mit Plattenverträgen ausgestattet werden, ist es sehr fragwürdig, warum dieses Album nicht bei einem der größeren Labels erscheint.



Anspieltipps: Poisoned, Vultures, Wreck Of The Empire.