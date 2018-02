"Stillstand und Heimkehr" macht Lust auf Me(e)hr.

Der Winter taucht das Land in seinen letzten Tagen abermals in Kälte und Dunkelheit. Was gibt es da Passenderes, als eine neue EIS-Scheibe, die die dazugehörige Hintergrundmusik beisteuert?

"Stillstand und Heimkehr" nennt sich das neueste EIS-Werk. Hierbei handelt es sich um eine EP, die etwa eine Spiellänge von 20 Minuten á zwei Songs aufweist. Auf den ersten Blick klingt das nicht sonderlich spektakulär, doch glücklicherweise leidet darunter weder die Qualität noch der typische EIS-Sound. Vielmehr schafft es das Duo auch in komprimierter Form, diese eisig kalte und zugleich schwermütige Atmosphäre aufzubauen, die sie so markant auszeichnet. Inhaltlich dominieren sehr persönliche Themen die Lyrics, die sich mit Selbstzweifeln oder Sehnsucht auseinandersetzen, wobei der Titeltrack eine Hommage an das Bild "Der Wanderer über dem Nebelmeer" von Casper David Friedrich ist. Der Einstieg in die Scheibe verläuft sehr sanft, jedoch etwas schleppend. Leise stimmen Pianotöne ein, die dann von seichten Wellenrauschen begleitet werden, allerdings kippt dieses Bild sehr schnell und plötzlich überrollt ein Gitarrengewitter den Hörer, welches mit einer ungeheuren Übermacht auf ihn herabstürzt – kristallklarer Black Metal eben. Gekonnt erfolgen immer wieder kurze Pausen zum Aufatmen, die mal mit Meergeräuschen oder kurzen Pianoarrangements gefüllt sind. Der Übergang von 'An den schwarz besandeten Gestaden' zu 'Heimkehr und Stillstand' verläuft nahezu nahtlos, obgleich im zweiten Lied eher ruhigere Töne angeschlagen werden. Das bedeutet nicht, dass der Anteil an Blastbeats und ähnliches beispielsweise abnimmt, allerdings wirkt die Grundstimmung mehr zurückhaltend.

So richtige Schwächen kann ich an dieser Scheibe eigentlich nicht entdecken, dennoch kommt nicht dieselbe Euphorie auf, die "Galeeren" oder "Wetterkreuz" beispielsweise in mir auslösten. "Stillstand und Heimkehr" hat dennoch keinen Grund sich vor seinen Vorgängern zu verstecken und kann durch großartige Narration und gekonntem Songwriting glänzen, sodass bei mir auf jeden Fall die Vorfreude auf das nächste Album gestiegen ist.