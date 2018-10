Gelungene Jubiläumsscheibe!

Im Hause EISBRECHER feiert man dieses Jahr 15-jähriges Bandjubiläum. Und dies macht man nicht, wie oft üblich, mit einer Best-Of-Scheibe, sondern mit einer Retrospektive. Den Unterschied dazu erklärt Alexx Wesselsky ausführlich im zum Jubiläum geführten Interview.

Auf einer Doppel-CD sind insgesamt 38 Stücke enthalten. Der erste Silberling bewegt sich mit 20 Songs von neu nach alt. Mit 'Menschenfresser' wird dieser von einer neu eingespielten Coverversion des RIO REISER-Klassikers aus dem Jahr 1986 eröffnet. Textlich hat dieser Song mit seiner Message auch heute noch genauso Relevanz wie damals. Und dies liegt dem Checker sehr am Herzen, wie er auch in unserem Interview mit ihm sehr eindringlich und ausführlich erläutert. Die EISBRECHER-Version ist mehr als gelungen und dürfte auch RIO REISER auf seiner Wolke erfreuen, lieber Alexx! Die Songauswahl kann insgesamt als äußerst gelungen betrachtet werden, es fehlt zumindest auf den ersten Blick keine essentielle Nummer, also alles richtig gemacht! Sehr interessant ist auch die zweite CD, die sich Raritäten und Remixen widmet. Hier wird mit Sicherheit auch der eingefleischte Fan fündig werden und die eine oder andere Lücke in seiner Sammlung schließen können, die er eventuell gar nicht vermutet hat.



"Ewiges Eis" bietet Einsteigern eine gute Gelegenheit, sich einen sehr gelungenen Überblick über das Gesamtwerk von EISBRECHER zu verschaffen und mach definitiv auch Lust, tiefer in die Welt einer der besten deutschen Rockbands einzutauchen. Auch für Fans, die ansonsten schon alles von ihren Lieblingen haben, wird genug Mehrwert für eine Anschaffung geboten. Um ehrlich zu sein, etwas anderes hätte ich auch nicht erwartet.