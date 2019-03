Zum Verlieben!

"Live In Tórshavn" ist mein Erstkontakt mit der färingischen Künstlerin EIVØR. Doch ich habe ihre elegante Musik schon lange im Blick, ein Album von ihr liegt im Einkaufswagen. Mit der Bemusterung mit "Live In Tórshavn" habe ich nun endlich die Chance ergriffen, und siehe da, sie ist wirklich eine ganz besondere Künstlerin, die Eivør Pálsdóttir. Bis zum Anfang der 2000er reicht ihre Diskografie zurück, doch erst die letzten drei Alben "Room" (2012), "Bridges" (2014) und "Slør" (2015) brachten der blonden Dame internationale Bekanntheit. Und genau auf diese fokussiert sich die Songauswahl auf diesem Livealbum.

Nun, allzu live klingt das hier erstmal nicht, und ich erkenne nur am Applaus zwischen den Songs, dass wir hier einen Konzertmitschnitt haben. Also handelt es sich hier entweder um eine fehlerfreie Performance oder um eine Nachbearbeitung. Das heißt aber noch lange nicht, dass es der Musik an Lebendigkeit fehlt - nein, ich bin eigentlich sofort eingenommen von EIVØRs feinfühligen Art-Pop-Kompositionen, die manchmal einen leichten Folk-Touch haben, hin und wieder mit elektronischen Elementen garniert werden, aber auch sanft rocken können. EIVØR singt dabei auch manche Songs in ihrer Landessprache, was ihrer feenhaften Stimme einen noch stärkeren Hauch von Magie verleiht. Meine Gänsehaut wird allerdings meterdick, wenn EIVØR Leonard Cohens 'Famous Blue Raincoat' zum Besten gibt. Das ist emotional ähnlich aufwühlend wie JEFF BUCKLEYs Interpretation von 'Hallelujah', welches die meisten Musikfans kennen und lieben dürften. Mit 'True Love' versteckt sich ganz am Ende auch nochmal ein veritabler Ohrenschmeichler, der eine Kollegin von mir auf Anhieb so begeistert hat, dass sie sich "Live In Tórshavn" sofort auf Bandcamp anhören musste. Und mich hat es total mit 'Rain' erwischt, das sofort dieses einsam-warme ANATHEMA-Regen-Tee-Nachmittags-Wohlgefühl auslöst.

"Live In Tórshavn" ist, wie ich finde, wunderbar geeignet, in EIVØRs Musik einzusteigen, in der es enorm viel zu entdecken gibt, die nie langweilig, weil musikalisch grandios vorgetragen ist und in die nicht nur Mann sondern auch Frau sich verlieben kann. Wer also noch ein schönes Ostergeschenk braucht, am 05.04.2019 erscheint "Live In Tórshavn" auch als CD und als schicke Doppel-LP.