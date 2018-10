Langweiliges Gemörtel

Keine großartigen Veränderungen: Seit dem Release ihres Debüts im vergangenen jahr haben die italienischen Old-School-Deather absolut nicht an ihrem Sound geschraubt und zollen der alten Schule folglich ein weiteres Mal Tribut. Die marginalen Unterschiede zu "Asphyxiating Devotion" bestehen eigentlich nur darin, dass die Band diesmal mit einigen Backing Vocals arbeitet, um beim ansonsten sehr eingefahrenen Gesang noch ein paar leichte Kontraste zu schaffen, die in der Gesamtbetrachtung aber kaum auffallen. Ansonsten bietet auch "Primordial Chaos Restored" die schleppende Old-School-Materie im Stile solcher Bands wie IMMOLATION, allerdings mit dem Unterschied, dass EKPYROSIS bei weitem nicht so technisch agiert wie die zahlreichen amerikanischen Vorbilder, die hier nachhallen. "Primordial Chaos Restored" ist gradliniger, simpler und definitiv nicht wirklich aanspruchsvoll - aber das muss ja noch nicht viel heißen.



Fakt ist aber trotzdem, dass die fünf Stücke der neuen EP ein ganzes Stück davon entfernt sind, wirklich mitzureißen. Die Italiener liefern Standard-Gemörtel mit extrem verrohtem Sound, kommen hier zwar ganz gut auf den Punkt, hinterlassen letztendlich aber eigentlich nichts, an das man sich später noch konkreter erinnern kann - oder auch mag. Dass man bei gerade mal fünf Tracks noch ein ziemlich überflüssiges Instrumental 'Chaos Descending' und das INCANTATION-Cover 'Devouring Death' dazu gepackt hat, ist ebenfalls nicht gerade hilfreich. Alles in allem ist "Primordial Chaos Restored" ein mittelmäßiger Release, der die Jungs von EKPYROSIS nicht sonderlich weiterbringt. Wer verschleppte Verrohung liebt, wird ggf. irgendetwas an dieser Scheibe finden; es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Band im Anschluss an diese Veröfentlichung höher im Kurs steht als vorab.