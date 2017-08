Open The Circle-Pit, Wacken!

Auch wenn das Quartett mit zu jenen Formationen zählt, die mitunter gar herb ob ihres wenig abwechslungsreichen Sounds kritisiert werden, steht außer Zweifel, dass EKTOMORF für unbarmherzig schweißtreibende und dabei überaus unterhaltsame Shows sorgt. Wer die Ungarn jemals live erleben konnte, wird wissen, was sich bei ihren Gigs so abspielt und von daher sollte es auch nicht wundern, wenn während des Konsums von "Warpath (Live And Life On The Road)" in so manchem heimischen Wohnzimmer Ähnliches passiert wie auf besagtem Tondokument verewigt wurde.



Aufgenommen wurde das Teil im letzten Jahr in Wacken, wo Zoltán "Zoli" Farkas und seine Kollegen für eine gute Stunde auf die Bühne durften, um die Kuh fliegen und den Bären steppen haben lassen. In diesen 60 Minuten offerierte EKTOMORF die effizientesten Tracks des bisherigen Schaffens und lieferte einmal mehr eine Vorstellung, die von Hingabe und Herzblut, aber auch von der permanenten, auffordernden Animation von "Zoli" geprägt war. Nach einem kurzen, klassischen Intro heizt der Vierer ab dem eröffnenden 'Aggressor' der Meute durchgehend ein, das Publikum scheint den "Ball" auch sofort anzunehmen und erweist sich als überaus Mitsing- und Mithüpf-willig, und das bis zum ultra-brachial intonierten Finale 'Outcast'.



Die auf CD eingefangene Stimmung und Publikumsreaktion scheint der Formation auch in Bezug auf die Setlist Recht gegeben zu haben, denn sowohl die Songs ('Black Flag', 'Holocaust' und 'Fuck You All' ernteten die lautstärksten Beifallsbekundungen) selbst wurden überaus positiv angenommen, wie auch sämtliche Aufforderungen des Frontmanns einen "Pit" zu eröffnen.



Bleibt als Fazit also festzuhalten, dass es sich bei "Warpath (Live And Life On The Road)" um ein absolut authentisches, soundtechnisch einwandfrei umgesetztes Teil handelt. Dieses erscheint übrigens als feines Package mit einer DVD, auf der zusätzlich zum Konzertmitschnitt eine ebenfalls knapp einstündige "Behind-The-Scenes" Tour-Dokumentation verewigt wurde.