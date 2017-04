Komm mit mir ins Wunderland...

Es ist eine magische Zusammenarbeit, die bereits 2006 erste Früchte trug: Die Musiker der Folk-Band ELANE und der Autor Kai Meyer sind wieder gemeinsam unterwegs. Nachdem die Sauerländer sich schon für das Album "Arcane" von den Geschichten des Fantasy-Moguls inspirieren lassen, erscheint nun der logische Nachfolger des Langspielers: "Arcane II". Auf vierzehn Songs führt das Quartett durch die Vielfalt von Meyers fantastischen Welten, ohne dabei sklavisch an irgendwelchen Vorgaben oder Mustern festzuhalten. So lässt sich schon Sängerin Joran Elane nicht auf eine Rolle festnageln. Im Opener 'Every Page A Heartbeat' (welch wundervolle Verneigung an das Lesen) noch mit fast schon hippiemäßigem Anklang beim Einstand mit der Lagerfeuergitarre, präsentiert sich die Vokalistin bei 'Sabatea's Song (You Are The Princess)' als orientalische Verführerin mit einer gehörigen Prise Sexyness. Salome lässt grüßen!

Auf dem größtenteils englischsprachig gehaltenen Album sticht das einzig deutschsprachige Lied 'Leinen los' mit seiner raffinierten Melodieführung und der gefühlvollen Gesangsleistung von Joran und Nico wie ein Diamant hervor – klarer Anspieltipp, der die zahlreichen Facetten ELANEs in einem Song grandios zusammenfasst.



ELANE schafft mit dem neuen Album "Arcane II", woran zahlreiche Filmmacher grandios gescheitert sind: Sie bilden die Werke Kai Meyers derart liebevoll und aufwendig ab, dass sie an ihrem Zauber nicht verlieren. Die Krönung: Dabei bewahren sie sich genau diesen selbst – einen elfenhaften Zauber, der das Abtauchen in fremde Welten ebenso leichtfüßig ermöglicht wie ein entspannter Abend mit einem Glas Wein und einem guten Buch.