Anspruchsvoll, melodisch und mit Kante

ELDRITCH hat sich zwar nach einem WATCHTOWER-Song benannt, steht aber jeher für eine deutlich gemäßigtere Spielart progressiver Musik, europäisch melodisch, mit leichten, manchmal härteren, Thrashkanten, so könnte man das Revier umreißen, in dem die Italiener seit nun auch schon bald einem Vierteljahrhundert wildern und das mit großem Erfolg. Nachdem es zuletzt eher härter zuging bei der Band aus Florenz, steht mit "Cracksleep" nun wieder eine Rückkehr in melodischere Gewässer auf dem Plan.



Und die steht ELDRITCH äußerst gut, denn hier können alle Musiker inklusive Sänger Terence Holler so richtig zeigen, was sie alles können. Dass das eine Menge ist, wissen geneigte Fans des Genres hoffentlich schon lange, es lohnt aber durchaus, sich dieser Tatsache wieder einmal zu versichern. Nichts leichter als das, hört euch einfach 'Aberration Of Nature' an, besser kann man melodisch-progressiven Power Metal nicht spielen, das müssen auch Bands wie ANGRA oder EVERGREY anerkennen, zwischen deren Schaffen sich auch das von ELDRITCH mehr als gut macht.



"Cracksleep" ist insgesamt eine sehr runde Angelegenheit geworden, die Melodien sitzen, die instrumentalen Kabinettstückchen sowieso und trotz allem Hang zum Frickeln wird der Song nie aus den Augen verloren, kehrt man schnell auf den rechten Weg zurück und legt einen knackigen Refrain nach, der alle Hörer wieder ins Boot holt. Das ist Genrekost auf höchstem Niveau, wie man sie von ELDRITCH erwarten konnte und die mit der internationalen Konkurrenz locker mithalten kann. Doch auch die ruhigeren Töne sind ein beliebter Heimathafen für die Band und in Momenten, in denen sich die Gitarren zurücknehmen, können sich Gesang und Keyboard voll entfalten, ohne dass es je zu Kitschlawinen kommt, wie sie im Melodic Metal ja immer eine Gefahr sind.



Nein, ELDRITCH liefert mit "Cracksleep" schlicht ein rundum gelungenes Album ab, das alle Elemente des Bandsounds perfekt ausbalanciert und zusätzlich auch in den einzelnen Songs punkten kann. Schwachpunkte findet man hier schlicht keine, für eine noch höhere Note wäre noch ein echter Überhit wünschenswert gewesen, bis dahin bin aber zumindest ich mit dem bereits erwähnten 'Aberration Of Nature' verdammt glücklich. Doch, so kann ich mir diese Musik wirklich sehr gut anhören. Genrefans wissen, was sie zu tun haben: Anhören und Kaufen, möglichst schnell.