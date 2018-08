Nicht übel - beim nächsten Mal dann aber bitte ewas rotziger!

Mit dem markigen Spruch "Enjoy the 70´s New Classic Rock Experience" will diese, 2016 in Leipzig gegründete Formation auf sich aufmerksam machen. Nehmen wir einfach mal an, es handelt sich dabei um eine Einladung, wollen wir dieser einfach mal nachkommen. Gute Idee, denn schon nach dem ersten Höreindruck wird klar, dass ELECTRC ACID es auf jeden Fall Wert ist angecheckt zu werden.

Die 70er sind den drei Tracks ihrer EP ebenso fraglos anzuhören und zudem ist auffällig, dass die Hammond-Orgel von Mark Hohlefeld deutlich mehr Platz zur Entfaltung einberaumt wird als das selbst bei so mancher Genre-Größe der Fall ist. Das Quintett steigt mit dem schwer nach frühen DEEP PURPLE tönenden 'The Lights Of Accra' ordentlich ins Geschehen ein, amtlicher Groove und die besagte Orgel prägen das Bild dieses Abgeh-Rockers. Auch Frontdame Annett Berger legt dabei eine erste Talentprobe ab und lässt uns wissen, dass sie über eine für derlei Sounds an sich bestens geeignete Stimme verfügt. Allerdings scheint Annett noch nicht richtig aus sich herausgehen zu können. Vor allem im anschließenden Longtrack 'Rock’n’Roll City' lässt sie jenen "Dreck" in der Stimme vermissen, der aus einer ordentlichen Nummer wie dieser einen Hammer hätte machen können. Das lässt sich im Prinzip auch für das abschließende 'A Fatalistic Life' festhalten, in dem sich Mark und sein Kollege Richard Schwertner (Gitarre) feine Duelle mit ihren Arbeitsgeräten liefern.

Als Fazit lässt sich demnach festhalten, dass diese EP zwar ordentlich ausgefallen ist, in Summe aber leider ein wenig zu brav klingt. Wär‘ cool, wenn in Zukunft ein wenig mehr "Rotz" in den Vortrag gelegt würde. Ob sich die Band durch die zahlreichen absolvierten Konzerte diesbezüglich steigern kann und ob man die dabei erlange Routine beim Songwriting zusätzlich umzusetzen im Stande ist, wird sich demnächst zeigen. ELECTRIC ACID befindet sich nämlich momentan im Studio um den ersten Longplayer einzuspielen. Wir bitten darum!