Besinnliche Klänge mit Aufmerksamkeits-Fängern.

Vielleicht liegt es an der besinnlichen Zeit des zur Ruhe kommens, dass mir dieses Album so gut gefällt, aber es hat auch schon im Vorweihnachtsstress seine Dienste geleistet. "Under A Common Sky" bietet einen interessanten Blend aus ätherischem Art Pop der Marke SIGUR ROS und ambientem Post Rock, unter den sich immer wieder dezente elektronische Klänge - in den heftigsten Ausbrüchen auch mal verzerrte Noise-Sounds - mischen.

Sucht man im Internet nach Kritikerstimmen zum bisherigen ELECTRIC-LITANY-Werk, findet man nur selten Wohlwollen, was ich aber beim Hören dieses dritten Albums nur schwer nachvollziehen kann. Natürlich muß man für schwebende, raumfüllende Sounds offen sein; ansonsten ist die Art und Weise, wie man den Stil vorträgt, in meinen Ohren ziemlich kreativ und feinfühlig. Es klingt beim nebenbei Hören schon angenehm spannend, hat aber beim konzentrierten Köpfhörer-Durchlauf noch einiges mehr zu bieten.

Bandkopf Alexandros Miaris ist ein Klangdesigner mit einer klaren Idee und einem Faible für Details. Und für poppige Melodien. Hört nur mal 'England' und ihr seid sofort in den New-Age-geprägten 80ern. Und die traurige Melodie von 'Bedroom' geht mir sofort unter die Haut. Das liegt auch daran, dass Meister Miaros eine sehr schöne Stimme hat, auch wenn sie wegen der vielen überlagernden Effekte manchmal etwas künstlich wirkt.

Das macht mir im Gesamtbild aber recht wenig aus. Denn irgendwie schafft es Miaros, jedem Song eine eigene prägnante Marke zu geben, was ich mir in einem tendenziell eher gleichförmigen Musikstil nicht so einfach vorstelle. 'CFU' hat einen coolen, wabernden Groove und endet mit ungewöhnlich bedrohlichen Akkordfolgen, auch der Titeltrack bricht mit tanzbaren Beats aus dem Meer getragener Wohlklänge aus. Aber auch in diesen gibt es immer wieder Aufmerksamkeits-Fänger. Nee, von mir gibt es den Daumen nach oben für ELECTRIC LITANY.