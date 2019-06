Hier gibt es nur einmal was zum Schnurren.

Katzen sind launische Wesen. Sie schnurren nur, wenn sie Bock darauf haben. Will man sie aber gezielt zum Schnurren bringen, zeigen sie einem gerne mal ihr Hinterteil. Sorry, ELECTRIC RADIO KINGS, ihr bekommt hier leider auch von mir acht von neun Mal nur das Hinterteil. "Purrr" ist nämlich so nichtssagend und langweilig, dass die Platte völlig an mir vorbei rauscht.

ELECTRIC RADIO KINGS klingt wie eine Spar-Version der DEAD DAISIES, man macht ähnlichen Street/Hard-Rock, allerdings noch hausbackener und generischer. Ein Song jedoch ist dabei, der zeigt, was bei den königlichen Schnurrkatzen drin sein könnte: Das ist das Cover von AMY WINEHOUSEs 'Back To Black'. Oh, was liebe ich diesen Song und Amys Timbre! Und dieser Paul Christiana hat eine Stimme, die diesem Song nicht nur gerecht wird, sondern ihm - unterlegt von einer gefühlvoll aufspielenden Band - sogar einen ganz eigenen Stempel aufdrückt.

Die ELECTRIC RADIO KINGS sind in der Tat nicht irgendwer, das sind gestandene Musiker, Ex-Mitglieder der L.A. GUNS und der ROXX GANG. Und in den USA sind sie sehr beliebt, sie waren sogar im Vorprogramm von ALICE COOPER. Das hilft mir aber auch nicht weiter, wenn mir ihre eigenen Songs nichts zu sagen haben. Vielleicht würde ja ein Sleaze-Rock-Liebhaber in der Redaktion positiver an die Sache heran gehen, aber für mich sind die Kätzchen weit von einer songwriterischen Stärke beispielsweise der (alten) GUNS'N'ROSES entfernt - was das Cover eindrucksvoll belegt!