Stoner Rock mit Orgel.

ELEKTRIC MISTRESS ist ein Quintett aus Kanada, das mit seiner selbstbetitelten Debüt-EP vorstellig wird. Die Hauptrichtung der Band ist Stoner Rock, aber auch die Rockpioniere der frühen 70er, die die Gruppe als Einfluss nennt, sind auszumachen. Für eine Stoner-Band bemerkenswert sind die Tasteninstrumente, vor allem die Orgel.



Auf "Elektric Mistress" wird satt abgerockt, es ist aber auch eine leichte psychedelische Note auszumachen. Schon das achtminütige 'Turn To Grey' beruht auf der wabernden Orgel und einem eingängigen Gitarrenlick. Das Muster wird im Verlaufe des Stücks repetiert und wird dabei immer intensiver. 'Cuba Time' ist eine Gute-Laune-Nummer, die durch verzerrte Gitarrenriffs und eine mächtige Orgel in der Tradition von DEEP PURPLE, URIAH HEEP und BIRTH CONTROL geprägt ist und somit keineswegs seicht wirkt. 'Meeting Of The Minds' ist schließlich ist das härteste Lied der EP, das vor allem mit dem Zusammenspiel aller vier - übrigens gut heraushörbaren - Instrumente während seiner gesanglosen Passage punktet.



Mit seiner ersten Arbeitsprobe hat ELEKTRIC MISTRESS dreimal gute Musik mit einem wiedererkennbaren Sound abgeliefert, die sicher nicht mitreißend ist, aber doch so manchen anderen Debütanten übertrifft. Man darf auf den ersten Langspieler der Gruppe gespannt sein.