Diese Elisabeth wird hoffentlich nicht die letzte sein.

ELIZABETH THE LAST nennt sich dieses deutsche Trio, das mir bis dato völlig unbekannt war. Offensichtlich ein Fehler, den ich damit gut gemacht habe, sehr zügig die ersten beiden Alben und eine EP zu ordern. "Task", das dritte Album der Herren hat also mächtig Eindruck gemacht.



Und obwohl ELIZABETH THE LAST instrumental unterwegs ist, kann man hier nicht wirklich von Post Rock sprechen. Nein, der Dreier erinnert mich eher an das amerikanische Duo von TEMPEL, die mit "On The Steps Of The Temple" und "The Moon Lit Our Path" zwei großartige Alben veröffentlicht hat. Hier wurden Elemente von Doom und Black Metal gemischt, aber eben instrumental dargeboten. Letzteres macht sich bei "Task" weniger breit, aber vor allem Doom Metal höre ich eine ganze Menge bei den fünf Songs heraus.



Hört nur mal das eröffnende 'Blacksmith', das den Hörer mit fetten Doom-Riffs richtiggehend platt walzt. Diese Wucht, mit der hier vorgegangen wird, ist es, was mich an TEMPEL erinnert. Sonst ist diese letzte Elisabeth aber nicht ganz so düster wie die amerikansiche Referenz, auch wenn man nach Sonnenstrahlen lange wird suchen müssen. 'Harvester' hat diese ganz zart in den wenigen leiseen Momenten, aber auch hier wird wieder eher wuchtig gerockt. Stillsitzen ist hierbei eine echte Kunst.



Der erste Absatz nimmt es vorweg, "Task" ist für mich eine der Überraschungen des Jahres und dürfte sich in einem bärenstarken Jahr in meinen Top25 platzieren. Jetzt sauge ich erst einmal den Rest der Diskographie auf. Fan gewonnen.