Musikalische Seereise der Extraklasse

Es ist ein windiger Tag, dazu nieselt es immer wieder und der Wind treibt den Regen gegen mein Fenster, etwas, das in Zeiten ewiger Dürre selten geworden ist und der perfekte Moment über ein tolles Album zu schreiben, das vermutlich vielen bislang durch die Lappen gegangen ist. "Voyage Of The Eagle" ist das erneute Comeback der Briten ELIXIR, einer chronisch unterbewerteten späten NWOBHM-Band, die mit ihrem Debüt "The Son Of Odin" britische Stahlgeschichte schrieb und seither immer wieder mit extrem starken Auftritten und guten neuen Alben auf sich aufmerksam machen konnte, leider stets im eher kleinen Kreise.

Nachdem letzten regulären Album "All Hallows Eve" löste sich die Band offiziell auf, Sänger Paul Taylor und Gitarrist Phil Denton veröffentlichten jedoch unter dem Namen MIDNIGHT MESSIAH zwei Alben, die dank Pauls charismatischer Stimme und Phils charakteristischem Songwriting auch problemlos als ELIXIR-Alben hätten durchgehen können. Nun segelt man also wieder unter alter Flagge, mit 4/5 des originalen Line-Ups und legt uns ein metallisches Seemansgarn erster Kajüte vor.

Bereits mit dem eröffnenden 'Drink To The Devil' zeigt die Mannschaft, dass sie nichts verlernt hat. Die typischen, leicht folkigen Melodien, der erdige, leicht muffige Sound, dazu Pauls einzigartige Stimme, hier weiß man direkt, wer nach langer Reise die Taverne entert, um sich lauthals zurückzumelden. 'Press Ganged' nimmt, dem Titel entsprechend, den Hörer gefangen und nimmt ihn mit auf die nächste Reise, die, man kann es bei ELIXIRs eher melancholisch-epischer Ausrichtung, wohl nicht allzu einfach ausfallen wird und kein gutes Ende nimmt. Mit dem kurzen instrumentalen Zwischenspiel 'Horizons' und dem ausladenden 'The Siren's Song' samt mystischem weiblichem Gesang zeigt sich ELIXIR von der keltischen Seite, die man auch auf "All Hallows Eve" schon bewundern konnte.

Generell fällt auf, dass sich die Band genau wie früher eher in den mittleren Windstärken wohlfühlt und nur selten mit allen Segeln vor dem Wind losprescht, hier tut man dies noch am ehesten in 'Onward Through The Storm' und dem abschließenden 'Evermore', ansonsten regieren Midtempo und Epik, die auch perfekt zu Taylors erzählendem Vortrag passen. Die Gitarren schaffen dabei jenes typisch britische Kunststück, zwischen folkig-melancholischen Leadmelodien und erdigen Rock'n'Roll-Riffs zu pendeln und dabei immer ein stimmiges Gesamtbild abzugeben. "Voyage Of The Eagle" ist ein herrlich bodenständiges Album, das mit seinem Artwork, dem herrlichen Erzählstil und der in allen belangen starken Leistung der beteiligten Musiker jeden Hörer traditioneller Stahlkunst in seinen Bann ziehen sollte und ihn für die Dauer der Reise der Eagle nicht mehr loslässt.

Und trotz des tragischen Endes will man immer wieder mit ELIXIR in See stechen, zu faszinierend ist dieses Album, das die raue Schönheit der See herrlich einfängt. Freunde der NWOBHM und schlicht stark gemachten traditionellen Heavy Metals sollten dringend auf die Reise gehen, denn das hier ist ein Album, das eure Aufmerksamkeit mehr als verdient.